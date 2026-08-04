Gold und Silber treten mehr oder weniger auf der Stelle. Die Gewinne des einen Tages scheinen aktuell die Verluste des nächsten zu sein - und umgekehrt. "Wenn Sie dieser Handel frustriert, sind Sie sicherlich nicht allein", sagt Markus Bußler. Der Markt lotet weiterhin aus, ob die Fed die Zinsen im September erhöhen wird. Derzeit rechnen rund zwei Drittel der Marktteilnehmer mit einer Zinsanhebung im September."Es kommen aber noch einige wichtige Daten", erinnert Markus Bußler. In dieser Woche steht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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