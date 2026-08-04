Der Fall Coinkite erschüttert das Vertrauen in Hardware-Wallets: Eine unentdeckte Firmware-Schwachstelle bei Coinkite ermöglichte Angreifern den Zugriff auf Tausende Wallets. Eigentlich gelten "Cold Wallets" als besonders sicherer Aufbewahrungsort für Kryptowährungen. Doch nun ist es Hackern gelungen, eine "kalte" Bitcoin-Wallet des kanadischen Unternehmens Coinkite auszurauben. Dabei haben sie sich eine Software-Schwachstelle zunutze gemacht. Bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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