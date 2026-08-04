MEX Exchange, die elektronische Handelsplattform für institutionelle Anleger der MultiBank Group, gab heute die Ernennung von Vibhanshu Bahuguna zum Senior Director bekannt und bekräftigt damit das Engagement des Unternehmens, ein Führungsteam von Weltklasse aufzubauen, während es sein globales institutionelles Geschäft und seine technologischen Kapazitäten ausbaut.

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MEX Exchange, the institutional electronic trading platform of MultiBank Group, today announced the appointment of Vibhanshu Bahuguna as Senior Director, reinforcing the company's commitment to building a world-class leadership team as it expands its global institutional business and technology capabilities.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Geschäftsentwicklung und elektronischer Handel bringt Bahuguna bei MEX Exchange umfassendes Fachwissen zu elektronischen Handelslösungen mit, das EMS-, OMS-, OTC- und ECN-Technologien auf den Devisen- und Märkten für digitale Vermögenswerte im gesamten asiatisch-pazifischen Raum umfasst.

Im Laufe seiner Karriere hatte Vibhanshu leitende Führungspositionen bei einigen der renommiertesten Institutionen der Branche inne. Er begann seine Karriere bei Bloomberg, bevor er zu TradingScreen wechselte, wo er Lösungen für den Multi-Asset-Handelszugang bereitstellte. Später leitete er für State Street das Currenex- und FX Connect-Geschäft in Südostasien, bevor er ab 2015 das Asien-Pazifik-Geschäft von TradAir leitete und dort die Einführung von Devisenaggregation, Preisberechnungs-Engine und White-Label-Handelstechnologie vorantrieb, bis das Unternehmen 2022 von der ION Group übernommen wurde. Zuletzt leitete er den Bereich Vertrieb und Geschäftsentwicklung bei Cypator ECN und arbeitete dort gemeinsam mit dem ursprünglichen Mitbegründer von TradAir daran, die institutionelle Präsenz der Plattform auszubauen.

David Ogg, Chief Executive Officer von MEX Exchange, sagte: "Wir freuen uns sehr, Vibhanshu im Team willkommen zu heißen. Er bringt eine außergewöhnliche Kombination aus unternehmerischer Führungskompetenz, Marktexpertise und engen Beziehungen im gesamten Ökosystem des institutionellen Handels mit. Seine Erfahrung beim Aufbau und der Skalierung von elektronischen Handelsgeschäften im asiatisch-pazifischen Raum wird entscheidend dazu beitragen, die globale Präsenz von MEX Exchange weiter auszubauen."

Zu seiner Ernennung sagte Vibhanshu Bahuguna: "MEX Exchange stellt heute eine der spannendsten Chancen im institutionellen elektronischen Handel dar. Die vom Team gebündelte Vision, Technologie und Führungskompetenz bieten eine einzigartige Plattform, um den institutionellen Marktzugang neu zu definieren, und ich freue mich darauf, zur nächsten Wachstumsphase des Unternehmens beizutragen."

Die Ernennung von Bahuguna stärkt das ohnehin schon herausragende Führungsteam, das das institutionelle Geschäft von MEX Exchange vorantreibt, weiter.

Das Team wird von David Ogg geleitet, einem der einflussreichsten und weithin anerkannten Pioniere im institutionellen Devisenhandel. Im Laufe seiner mehr als vier Jahrzehnte umfassenden Karriere gründete Ogg HotspotFX, das branchenweit erste institutionelle FX-ECN, sowie LavaFX und LiquiMatch und war maßgeblich an bahnbrechenden Innovationen beteiligt, die die heutige Landschaft des elektronischen Handels geprägt haben. Unter seiner Führung entwickelt die MEX Exchange einen institutionellen Handelsplatz, der auf KI-gestützten Ausführungsfunktionen, Matching-Technologie mit extrem geringer Latenz und einer Infrastruktur auf institutionellem Niveau basiert und darauf ausgelegt ist, globale Marktteilnehmer zu bedienen.

Ergänzt wird das Führungsteam durch Brian Andreyko, Chief Product Officer, der umfangreiche Erfahrungen auf den globalen Märkten und im elektronischen Handel mitbringt. Nachdem er leitende Positionen bei Edgewater Markets, TradAir, ICAP und Currenex bekleidet hatte, ist er nun für die strategische Entwicklung der Geschäftsbereiche ECN, Technical Services und Execution Services von MEX Exchange verantwortlich.

Gemeinsam spiegeln diese Ernennungen das anhaltende Engagement von MEX Exchange wider, branchenführende Talente zu gewinnen, während das Unternehmen ein institutionelles Handelsökosystem der nächsten Generation aufbaut, das fortschrittliche Technologie, fundierte Marktkenntnisse und globale Vernetzung vereint, um den sich wandelnden Bedürfnissen institutioneller Kunden weltweit gerecht zu werden.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die MultiBank Group, die 2005 in Kalifornien, USA, gegründet wurde, ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten, betreut über 2 Millionen Kunden in 100 Ländern und verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen von über 35 Milliarden US-Dollar. Die Gruppe ist bekannt für ihre innovativen Handelslösungen, die strikte Einhaltung regulatorischer Vorschriften und ihren außergewöhnlichen Kundenservice und bietet eine breite Palette an Brokerage-Dienstleistungen und Vermögensverwaltungslösungen an. Sie wird auf fünf Kontinenten von mehr als 18 der weltweit renommiertesten Finanzaufsichtsbehörden reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Gruppe bieten eine Hebelwirkung von bis zu 1000:1 auf eine vielfältige Produktpalette, darunter Devisen, Edelmetalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group hat über 80 Finanzauszeichnungen erhalten, die ihre herausragende Handelsleistung und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften würdigen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der MultiBank Group unter www.multibankgroup.com.

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Leiter des Bereichs Direktkäufe

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