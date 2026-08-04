Ein robustes Chipgeschäft hat dem Halbleiterhersteller ams Osram ein solides Q2 beschert. Zwar verzeichnete der österreichische Konzern gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen leichten Rückgang beim bereinigten EBTIDA, der Umsatz legte jedoch trotz negativer Währungseffekte zu. Zudem schmolzen die Verluste gegenüber dem Vorquartal. Die AKTIONÄR-Empfehlung zieht daher am Dienstag an.Konkret verzeichnete ams Osram in den vergangenen drei Monaten Fortschritte bei der Portfoliobereinigung. Per 1. Juli ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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