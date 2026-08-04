Hamburg (ots) -Wie Sie Mitarbeitende im Wandel wirksam begleiten, Orientierung schaffen, Vertrauen stärken und interne Kommunikation gezielt einsetzen, um Motivation und Produktivität in Ihrem Unternehmen zu fördern.Mitarbeiter motivieren und Orientierung im Wandel gebenUnternehmen stehen heute unter permanentem Veränderungsdruck: wirtschaftliche Unsicherheit, Transformation, neue Arbeitsmodelle und steigende Erwartungen der Mitarbeitenden prägen den Alltag. Gerade in solchen Phasen entscheidet interne Kommunikation darüber, ob Veränderungen verstanden, akzeptiert und umgesetzt werden - oder auf Widerstand stoßen.Viele Organisationen investieren stark in Strategie und Transformation, unterschätzen jedoch einen zentralen Erfolgsfaktor: die klare, glaubwürdige Kommunikation nach innen. Fehlt Orientierung, entstehen Unsicherheiten, Gerüchte und Produktivitätsverluste.In diesem praxisnahen Workshop vermittelt Kommunikations- und Change-Profi Kathrin Behrens, wie interne Kommunikation Mitarbeitenden Sicherheit gibt, Motivation stärkt und Veränderungsprozesse wirksam unterstützt. Sie lernen, Kommunikation strategisch einzusetzen - als Instrument für Vertrauen, Zusammenarbeit und Leistungsfähigkeit im Unternehmen.Nach der Schulung können Sie:- interne Kommunikation gezielt zur Unterstützung von Veränderungsprozessen einsetzen.- Mitarbeitenden Orientierung und Sicherheit im Wandel geben.- Akzeptanz für Entscheidungen erhöhen und Umsetzung beschleunigen.- auch anspruchsvolle Botschaften klar und glaubwürdig vermitteln.Interne Kommunikation als Grundlage einer gelungenen Transformation:Interne Kommunikation in herausfordernden Zeiten- Welche Rolle Kommunikation in wirtschaftlicher Unsicherheit spielt- Orientierung geben, ohne falsche Gewissheiten zu erzeugen- Typische Kommunikationsfehler im Wandel - und wie Sie sie vermeidenStrategie statt Aktionismus- Interne Kommunikation als Führungs- und Steuerungsinstrument- Die wichtigsten strategischen Fundamente- Zusammenhang zwischen Information, Motivation und ProduktivitätInterne Zielgruppen gezielt ansprechen- Zielgruppen besser verstehen und diUerenziert ansprechen- Der "Kommunikationsäquator" in Organisationen- Einsatz von Personas in der internen Kommunikation- Unterschiedliche Rollen und Perspektiven sichtbar machen: Mitarbeitenden-Mapping- Personalisierte Kommunikation als ErfolgsfaktorContent am Puls der Zeit gestalten- Erfolgsfaktoren moderner Change-Kommunikation- Veränderungen klar und verständlich vermitteln- Employee Engagement: Mitarbeitende aktiv einbeziehen- Widerstände frühzeitig erkennen und konstruktiv adressieren- Themenplanung und strategisches AgendasettingKanäle, Formate und aktuelle Trends- Moderne Plattformen und hybride Kommunikationsstrukturen sinnvoll nutzen- Welche Rolle spielen Print-Formate heute noch?- Führungskommunikation im digitalen Arbeitsumfeld- Einsatzmöglichkeiten von KI in der internen Kommunikation- Micro-Content und zielgruppengerechte AnspracheGlaubwürdig kommunizieren - auch bei schwierigen Botschaften- Restrukturierungen und Veränderungen transparent vermitteln- Vertrauen stärken statt Skepsis erzeugen- CEO- und Führungskommunikation wirksam gestaltenFür die Vermittlung dieser Themen setzt Kathrin Behrens auf die Erläuterung von Praxisbeispielen aus Unternehmen, auf die Analyse eigener Kommunikationssituationen und auf Übungen für den Transfer in den Arbeitsalltag. Begleitet von jeder Menge Austausch und Best Practices.Diese Schulung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus der Unternehmenskommunikation, HR, Verantwortliche von Change- und Transformationsprojekten sowie alle, die interne Kommunikation strategisch weiterentwickeln möchten.Ihre Referentin Kathrin Behrens ist Kommunikationsexpertin, Trainerin und Coach mit über 25 Jahren Erfahrung in der Kommunikationsbranche. Sie hat in einer führenden PR-Agentur gearbeitet, war Leiterin der Unternehmenskommunikation beim größten deutschen Wirtschaftsverlag und berät heute Unternehmen unterschiedlichster Branchen zu Kommunikationsstrategie, Positionierung, Media Relations und Content-Marketing. Als Inhaberin von KB2 Kommunikation (https://www.kb2.de/) und Partnerin bei elfvorzwölf hat sie mehr als 100 Kunden betreut und Erfahrungen gemacht, die sie mit ihren Teilnehmenden teilt. Ihr Ansatz verbindet strategische Weitsicht, praxisnahe Lösungen und inspirierende Impulse - immer mit dem Ziel, Kommunikation wirksam, authentisch und zukunftsfähig zu gestalten.Eckdaten- Dauer: Für einen ausreichenden Raum für Austausch und die Diskussion unternehmensindividueller Herausforderungen und Fragen empfehlen wir eine Dauer von zwei Tagen mit jeweils 6 - 7 Stunden Zeiteinsatz zzgl. Pausen. Die Durchführung ist unter Verzicht auf einzelne Themenblöcke jedoch auch als eintägiger Kompakt-Workshop realisierbar.- Termin: nach Absprache- Kosten für Vorbereitung und Durchführung: Abhängig von der vereinbarten Dauer und Ihren individuellen Besonderheiten erstellen wir für Sie gerne ein persönliches Angebot.- Durchführungsort: in Ihrem Unternehmen, in externen Locations oder in den Räumlichkeiten von news aktuell. Auch als Online-Workshop möglich.Pressekontakt:Weitere Informationen und ihr persönliches Angebot erhalten Sie von:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell AcademyE-Mail: academy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6327097