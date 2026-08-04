© Foto: Florian Wiegand - dpaUnter dem Strich bleiben nur noch 123 Millionen Euro Gewinn nach rund einer Milliarde im Vorjahr. Anleger reagieren gnadenlos.Lufthansa hat Anleger mit schwachen Quartalszahlen und einer gekappten Gewinnambition geschockt. Die Aktie fiel am Dienstag um bis zu 11 Prozent auf den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten und war damit Schlusslicht im MDAX. Besonders bitter: Am Vortag hatte das Papier noch von deutlich gesunkenen Ölpreisen profitiert, nun droht charttechnisch sogar die wichtige 200-Tage-Linie zu reißen. Operativ zeigt sich ein harter Bruch zwischen Nachfrage und Ergebnis. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal zwar um 8 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro, getragen von höheren …
Enthaltene Werte: DE0008232125,DE0008467XXX,XC0009677XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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