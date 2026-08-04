Bitcoin Kurs heute unter 63.000 Dollar: Warum der schwächste Monat des Jahres jetzt beginnt

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Der Bitcoin Kurs notiert am 3. August 2026 nur noch halb so hoch wie beim Rekord vor zehn Monaten. Aktuell steht BTC bei etwa 62.800 Dollar und liegt auf Wochensicht vier Prozent im Minus. Der August gilt historisch als schwächster Monat für Bitcoin, mit einem mittleren Minus von rund sieben Prozent. Gleichzeitig läuft der Angriff auf die Coldcard-Wallets in den fünften Tag und belastet die Stimmung. Trotzdem steigt das offene Interesse an Bitcoin-Futures auf den höchsten Stand seit einem Monat. Der Arbeitsmarktbericht am 7. August und die Inflationszahlen am 12. August entscheiden, wohin der Kurs als Nächstes läuft. Und am Ende steht die Frage, welcher Einstieg heute noch die größte Spanne bis zum Handelsstart offen hat.

Bitcoin Kurs zwischen Coldcard-Schock und der Zinsfrage im September

Bitcoin erreichte im Oktober 2025 ein Hoch bei rund 126.000 Dollar und hat seitdem die Hälfte abgegeben. Laut Yahoo Finance kappen Käufer, die im Minus sitzen, jede Erholung im Bereich um 65.500 Dollar. Ein weiteres Minus in der Größenordnung des Monatsdurchschnitts würde den Bitcoin Kurs zurück in die Nähe des Junitiefs bei 58.000 Dollar drücken.

Terminmarkthändler rechnen mit 60 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September. Bitcoin zahlt keine Zinsen, deshalb fließt Kapital bei steigenden Sätzen ab, und die Inflation liegt mit 3,7 Prozent weit über dem Zwei-Prozent-Ziel. Kurzfristig drückt der Coldcard-Angriff, denn laut CoinDesk summieren sich die abgezogenen Bestände auf knapp 89 Millionen Dollar. Der Kurs rutschte vom Sonntagshoch bei 63.600 Dollar auf rund 62.800 Dollar, Ethereum fiel auf 1.858 Dollar.

Das offene Interesse an Bitcoin-Futures kletterte auf 772.000 BTC, und Kaufoptionen bei 68.000 und 70.000 Dollar sind am stärksten gefragt. Viele Anleger schieben ihre Bestände trotzdem zurück auf die Börsen, obwohl Bitcoin für das Gegenteil gebaut wurde. Damit bleibt der Bitcoin Kurs an Zinsen und ETF-Zuflüsse gebunden, und wer davon unabhängig sein will, schaut auf einen anderen Teil des Marktes.

Was der Bitcoin Kurs nicht bietet: Pepeto mit laufender Börse und 10,38 Millionen Dollar

Dieser andere Teil des Marktes liegt außerhalb der Kurse, die Bitcoin gerade vorgibt. Dort zählt nicht die Zinssitzung, sondern die Frage, ob hinter einem Token echte Technik steht. Pepeto ist genau deshalb in den vergangenen Wochen immer häufiger genannt worden.

Die meisten Memecoins setzen allein auf Aufmerksamkeit, doch Pepeto baut etwas, das Trader schon vor dem Börsenstart nutzen. Die Börse PepetoSwap läuft bereits, dazu eine Brücke zwischen den Netzwerken, über die Halter Token ohne hohe Gebühren bewegen. Dieses fertige Produkt trennt Pepeto von Memecoins, die mit nichts als einem Namen starten. Wenn hinter einem Token echte Werkzeuge stehen, folgt meist auch Kapital, und Pepeto hat im Presale mehr als 10,38 Millionen Dollar eingenommen.

Gebaut wurde das Projekt von einem Mitgründer von Pepe, der dieses Modell schon bewiesen hat, als der ursprüngliche PEPE-Coin ohne Produkt 11 Milliarden Dollar Marktwert erreichte. Diesmal stehen eine laufende Börse und eine Brücke von Anfang an hinter dem Token, was den Startpunkt stärker macht als damals. Das erwartete Binance-Listing gehört ins Bild, denn große Börsenstarts sind der Moment, in dem Presale-Käufer den größten Unterschied sehen. Die meisten Meldungen drehen sich um BTC und ETH, doch die größten prozentualen Bewegungen entstehen bei kleineren Token mit fertigem Produkt und klarem Listing-Termin.

Auf der Projektseite steht der Presale-Preis bei 0,000000188 Dollar bei einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token. Der Presale gilt als sicher, weil SolidProof den kompletten Vertragscode geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf öffnete. Dieselbe Seite zeigt den kompletten Fahrplan für alle, die die Zahlen vor dem Einstieg selbst prüfen möchten. Derzeit ist der Markt voller Angst, und genau die laufende Börse PepetoSwap zusammen mit der Brücke unterscheidet diesen Presale von jedem Hype-Token, der nach dem Listing einbricht.

Fazit

Der Bitcoin Kurs bleibt bis zu den Konjunkturdaten an die Zinsfrage gebunden. Wer Abstand zu diesen Terminen sucht, schaut auf Positionen vor dem Börsenstart. Dieses Jahr trennt jene, die in der Angst verkauft haben, von jenen, die gekauft haben. Frühe Halter aus ähnlichen Angstphasen sagen später fast immer dasselbe, nämlich dass sie gern mehr gekauft hätten. Dasselbe Signal blinkt jetzt bei Pepeto, wo ein Mitgründer von Pepe und die laufende Börse PepetoSwap hinter über 10,38 Millionen Dollar stehen. Ein Einstieg vor dem erwarteten Binance-Listing ist der Weg, auf dem aus einer frühen Position echte Renditen werden können, und dieses Fenster schließt sich.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum fällt der Bitcoin Kurs Anfang August 2026?

Der Coldcard-Angriff belastet die Stimmung mit knapp 89 Millionen Dollar an abgezogenen Beständen, dazu kommt die Erwartung einer Zinserhöhung im September. BTC notiert bei etwa 62.800 Dollar.

Warum taucht Pepeto derzeit in den Krypto-Schlagzeilen auf?

Pepeto sammelte mitten in der Marktangst über 10,38 Millionen Dollar ein. Börse und Brücke laufen bereits, alle Zahlen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.