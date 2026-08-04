Datum der Anmeldung:
30.07.2026
Aktenzeichen:
B8-71/26
Unternehmen:
Alterric Windpark GmbH & Co. Windrose KG; Erwerb von Anteilen und gemeinsamer Kontrolle an der Infrastruktur Mehringer Höhe GmbH & Co. KG; Begründung eines GU mit der wiwi-Gruppe und der Dr. Peters-Gruppe;
Produktmärkte:
EEG-Strom
30.07.2026
Aktenzeichen:
B8-71/26
Unternehmen:
Alterric Windpark GmbH & Co. Windrose KG; Erwerb von Anteilen und gemeinsamer Kontrolle an der Infrastruktur Mehringer Höhe GmbH & Co. KG; Begründung eines GU mit der wiwi-Gruppe und der Dr. Peters-Gruppe;
Produktmärkte:
EEG-Strom
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