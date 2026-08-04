Datum der Anmeldung:
30.07.2026
Aktenzeichen:
B11-79/26
Unternehmen:
Lockheed Martin Corporation, Bethesda (USA); Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über Ultra Electronics Inc., Braintree (USA) sowie bestimmte weitere Unternehmen der Ultra Maritime Group
Produktmärkte:
Entwicklung und Vertrieb von Sonarbojen
30.07.2026
Aktenzeichen:
B11-79/26
Unternehmen:
Lockheed Martin Corporation, Bethesda (USA); Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über Ultra Electronics Inc., Braintree (USA) sowie bestimmte weitere Unternehmen der Ultra Maritime Group
Produktmärkte:
Entwicklung und Vertrieb von Sonarbojen
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