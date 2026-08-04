Datum der Anmeldung:
28.07.2026
Aktenzeichen:
B5-82/26
Unternehmen:
Horsch / Silo Ventures / WIMEX Agrarprodukte Import und Export / Geo Konzept Gesellschaft für Umweltplanungssysteme / iXmap Services (Anteilserwerb)
Produktmärkte:
Smart-Farming-Lösungen, Telemetrie, datenbasierte Entscheidungssysteme und Managementsysteme für den Pflanzenanbau, maschinenbezogene Hardware und Softwarelösungen in der Landwirtschaft
28.07.2026
Aktenzeichen:
B5-82/26
Unternehmen:
Horsch / Silo Ventures / WIMEX Agrarprodukte Import und Export / Geo Konzept Gesellschaft für Umweltplanungssysteme / iXmap Services (Anteilserwerb)
Produktmärkte:
Smart-Farming-Lösungen, Telemetrie, datenbasierte Entscheidungssysteme und Managementsysteme für den Pflanzenanbau, maschinenbezogene Hardware und Softwarelösungen in der Landwirtschaft
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