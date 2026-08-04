Palantir Aktie nach Zahlen-Explosion im Aufwind: Jetzt nach KI-Boom Aktien kaufen?

Der US-Daten- und KI-Softwarespezialist Palantir hat seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Wall Street in beeindruckender Manier pulverisiert. Getrieben von einer regelrechten Nachfrageexplosion im US-Privatsektor und einer ungebrochen starken Dynamik im Regierungsgeschäft schoss der Umsatz um 93 - im Vergleich zum Vorjahr nach oben. Die Reaktion der Märkte ließ nicht lange auf sich warten: Die Aktie legte nach der Bekanntgabe um 12 - zu. Für Investoren, die auf das Megathema künstliche Intelligenz setzen und zukunftsträchtige Aktien kaufen möchten, stellt sich die Frage: Bietet die Palantir Aktie nach dieser Kursexplosion weiterhin ein lukratives Einstiegsniveau?

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