Anzeige
Mehr »
Dienstag, 04.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Pacifica Silver: Warum jetzt das Team genauso wichtig wird wie die Bohrergebnisse
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
04.08.2026 12:33 Uhr
233 Leser
Artikel bewerten:
(1)

AUKTION/Bund stockt Schatzanweisung auf

DJ AUKTION/Bund stockt Schatzanweisung auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag eine 2028 fällig werdende Bundesschatzanweisung aufgestockt und ist dabei nur auf eine mäßige Nachfrage gestoßen. Die Transaktion war nur knapp überzeichnet. Wie die Bundesbank mitteilte, wurden dabei Schuldtitel im Umfang von 4,552 Milliarden Euro zugeteilt. Zu der Auktion wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Transaktion gleicher Papiere vom 14. Juli). 

=== 
 
Emission       2,70%-ige Bundesschatzanweisungen 
mit Laufzeit 13. September 2028 
Volumen       6 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   6,247 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag   4,552 Mrd EUR 
Marktpflegevolumen  1,448 Mrd EUR 
Zeichnungsquote   1,4  (1,1) 
Durchschnittsrend.  2,78% (2,77%) 
Durchschnittskurs  99,827 (99,839) 
Mindestkurs     99,825 (99,835) 
Wertstellung     6. August 2026 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2026 06:02 ET (10:02 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die Korrektur Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.