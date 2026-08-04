DJ AUKTION/Bund stockt Schatzanweisung auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag eine 2028 fällig werdende Bundesschatzanweisung aufgestockt und ist dabei nur auf eine mäßige Nachfrage gestoßen. Die Transaktion war nur knapp überzeichnet. Wie die Bundesbank mitteilte, wurden dabei Schuldtitel im Umfang von 4,552 Milliarden Euro zugeteilt. Zu der Auktion wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Transaktion gleicher Papiere vom 14. Juli).

=== Emission 2,70%-ige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 13. September 2028 Volumen 6 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,247 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,552 Mrd EUR Marktpflegevolumen 1,448 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,4 (1,1) Durchschnittsrend. 2,78% (2,77%) Durchschnittskurs 99,827 (99,839) Mindestkurs 99,825 (99,835) Wertstellung 6. August 2026 ===

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August 04, 2026 06:02 ET (10:02 GMT)

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