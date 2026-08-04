Oberursel (www.anleihencheck.de) - Die auffälligste Entwicklung an den internationalen Rentenmärkten zeigte sich nicht bei kurzen, sondern bei sehr langen Laufzeiten, so die Experten der Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH in ihrem aktuellen "Invest-Report".Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen sei am 31. Juli auf 5,27% gestiegen und habe damit den höchsten Stand seit 2007 erreicht. Ende Juni habe sie noch bei 4,91% gelegen. Der Monatsanstieg habe somit 36 Basispunkte betragen. Gleichzeitig hätten zehnjährige US-Staatsanleihen bei 4,75% und zweijährige Papiere bei 4,28% rentiert. Weil die langen Renditen stärker gestiegen seien als die kurzen, sei die US-Zinskurve steiler geworden. Die Zinskurve zeige die Renditen für unterschiedliche Laufzeiten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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