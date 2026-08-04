Zürich (www.anleihencheck.de) - Der geopolitische Wettbewerb zwischen den USA und China verändert den Blick auf Anlagechancen in den Emerging Markets (EM), so die Experten von Fisch Asset Management.Nicht die beiden Großmächte selbst, sondern die von ihnen umworbenen Schwellenländer würden für Anleiheinvestoren in den Fokus rücken. Laut Dorothea Fröhlich, Senior Portfolio Managerin, und Tanja Kusterer, Portfolio Managerin bei Fisch Asset Management, entstünden gerade dort, wo geopolitische Interessen aufeinandertreffen würden, die attraktivsten Chancen an den Anleihemärkten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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