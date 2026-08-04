Mainz (ots) -Der Kühlschrank brummt, die Dunstabzugshaube rauscht, der Geschirrspüler auch, sobald er Wasser einlässt oder abpumpt. Manche Geräusche blendet man im Alltag aus, andere nicht. Egal, ob bewusst wahrgenommen oder nicht, die Ohren sind immer auf Empfang. Geräusche werden auch dann gehört und verarbeitet, wenn man es nicht merkt - selbst im Schlaf. Aber es gibt Unterschiede, weiß Experte Eberhard Schmidt, Hörakustiker von Beruf. Der erfahrene Meister kümmert sich im Ehrenamt als Präsident der Bundesinnung (biha) nicht nur um die Branche, sondern auch um Aufklärung und Prävention rund ums Gehör.Informiert, wenn es piept, alarmiert, wenn es störtAufhorchen tut man "automatisch", wenn der Kühlschrank piept, weil seine Tür nicht richtig verschlossen ist, oder die Waschmaschine, wenn der Waschgang abgeschlossen ist. Aufhorchen tut man auch beim Timer von Ofen oder Mikrowelle, wenn das Essen fertig ist. Der Zweck des Pieptons ist erfüllt.Anders ist es mit Warnsignalen: Sie sind unangenehm für das Gehör und fallen deshalb in der Regel spürbarer störend auf. Schrillt also der Alarmton des Rauchmelders wird sofort das Angst- und Alarmzentrum des Gehirns (Amygdala) aktiviert - man ist hellwach.Eberhard Schmidt erklärt: "Akustische Alarmsignale können Schaden abwenden und im Extremfall Leben retten. Vor allem hochfrequente Töne, schnell aufeinander folgende und lauter werdende Töne sowie laute anhaltende Töne wecken garantiert unsere Aufmerksamkeit, auch wenn wir gerade etwas anderes tun." Das schützt bei Tag und in der Nacht.Ausblenden oder aufregenMonotone und ruhige Geräusche, wie das Ticken einer Uhr oder das Tropfen eines Wasserhahns, werden mit der Zeit nicht mehr bewusst wahrgenommen. Geräusche, die immer gleichbleiben und weder lauter noch schriller werden, stuft das Gehirn eher als ungefährlich und unwichtig ein. Diese sogenannte Habituation (Gewöhnung) erfolgt nicht ohne Grund: Da das Gehirn nur eine begrenzte Aufmerksamkeitskapazität hat, wird vor allem Neues und Wichtiges bewusst wahrgenommen. Alles andere kann ausgeblendet werden. Wird die Aufmerksamkeit jedoch gezielt auf die Geräuschquelle gerichtet, wird sie bewusst gehört.Doch Töne, die hoch oder schrill sind, gleichzeitig aber unwichtig, versetzen uns ebenfalls in einen Alarmmodus, obwohl die Situation es nicht erfordert. Geschieht das dauerhaft, wie bei bestimmten Benachrichtigungstönen des Smartphones, kann das zu Stress führen mit möglichen Folgen wie Nervosität, Gereiztheit oder Konzentrationsproblemen."Nehmen akustische Signale im Alltag überhand, können sie zur Belastung werden. Deshalb sollte man seinen Ohren regelmäßige Auszeiten gönnen und die Erinnerungsfunktion oder das ganze Gerät - nicht aber die wichtigen Alarmfunktionen - ausschalten, wann immer es möglich ist", rät Hörakustiker-Meister Schmidt.Werden akustische Signale im Haushalt nicht mehr gehört, auch wenn die Aufmerksamkeit bewusst auf sie gelenkt wird, kann das auf eine Hörbeeinträchtigung hindeuten. Bemerkt man, dass das Gehör nachlässt, sollte man einen Hörakustiker aufsuchen. Er überprüft mit einem Hörtest, ob ein Hörverlust vorliegt und kann mit passenden Hörsystemen die Hörschwäche individuell ausgleichen, damit im Fall des Falles der Signalton gehört wird.Mehr Informationen rund ums Hören:https://www.richtig-gut-hoeren.dehttps://www.instagram.com/biha.kdoer/Hörakustiker-Fachbetriebe vor Ort:https://www.hoerakustiker-suche.de/Pressekontakt:presse@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70547/6327168