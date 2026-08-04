© Foto: CNP/AdMedia - CNP/AdMediaWährend Donald Trump von Irans "letzter Chance" spricht, bestreitet Teheran sogar die Gespräche. Genau dieser Widerspruch lässt den Ölpreis am Dienstag wieder steigen.Trump nennt die Gespräche mit dem Iran die "letzte Chance" - doch Teheran bestreitet, dass solche Gespräche überhaupt laufen. Genau dieser Widerspruch treibt die Ölpreise wieder nach oben. Nachdem Rohöl am Montag noch deutlich gefallen war, legten WTI und Brent am Dienstag wieder zu. US-Präsident Donald Trump sagte im Oval Office, Gespräche liefen auf Wunsch des Irans, Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars und weiterer Länder "jetzt gerade". "Dies ist für sie die letzte Chance, ein gutes Abkommen zu …
Enthaltene Werte: US2605661XXX,US6311011XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,2455711,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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