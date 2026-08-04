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WKN: 851247 | ISIN: GB0002374006 | Ticker-Symbol: GUI
Xetra
04.08.26 | 13:03
19,150 Euro
-0,91 % -0,175
Branche
Getränke/Tabak
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DIAGEO PLC Chart 1 Jahr
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19,20019,21513:55
19,20019,21513:55
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