Der Bestandsversicherer Frankfurter Leben steht laut Medienberichten kurz vor Abschluss einer Kaufvereinbarung der deutschen Sparte der Athora Holding. Bereits in diesem Monat könnte der Verkauf bekannt gegeben werden. Offenbar hatten sich Athoras Pläne für Neugeschäft in Deutschland nicht erfüllt. Der Bestandsversicherer Frankfurter Leben steht laut Medienberichten kurz vor Abschluss eines Deals für den Kauf der deutschen Tochtergesellschaft der Athora Holding. Das berichtete das Nachrichtenportal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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