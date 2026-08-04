XRP News im August 2026, warum fünf Sitzungstage im Senat über den XRP Kurs entscheiden

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Der Senat kehrt an diesem Montag zurück und hat fünf Arbeitstage, bevor er bis in den September in die Pause geht. Ein Termin für die Abstimmung über den CLARITY Act steht bis heute nicht im Kalender. Der Kurs steht bei rund 1,06 Dollar und hat auf Wochensicht mehr als vier Prozent verloren. Ripple gab am Monatsanfang zudem eine Milliarde Token aus der Sperre frei. Die Wettmärkte geben dem Gesetz für dieses Jahr nur noch rund 30 Prozent Chance. Die XRP News zum Auguststart drehen sich damit um einen Termin, den niemand kennt. Dieser Artikel zeigt Ihnen die Marken, die Fristen und wohin Kapital stattdessen fließt.

XRP News unter Druck, fünf Arbeitstage im Senat und eine Milliarde Token von Ripple

XRP notiert am 3. August bei rund 1,06 Dollar, nach einem Minus von 1,5 Prozent in 24 Stunden. Im laufenden Jahr steht ein Verlust von 43 Prozent, der Marktwert liegt bei 66,64 Milliarden Dollar. Der Widerstand bei 1,10 Dollar hält, weil dort die Durchschnitte der letzten 50 und 100 Tage zusammenfallen. Vom Hoch bei 3,65 Dollar aus dem Juli 2025 ist der Kurs weit entfernt.

Der Senat kam am 3. August zurück, die Abendsitzung galt einer Finanzierungsvorlage ohne Bezug zur Kryptoregulierung, laut CryptoSlate. Der 7. August ist der letzte geplante Arbeitstag vor der Pause. Für den CLARITY Act braucht es 60 Stimmen, die Republikaner halten nur 53 Sitze. Die Zuflüsse in die amerikanischen XRP Fonds brachen von 132 Millionen Dollar im Mai auf 27 Millionen im Juli ein, laut 24/7 Wall St.

Ripple gab am 1. August eine Milliarde Token frei, wie es der Plan seit 2017 vorsieht. Rund 700 Millionen wandern üblicherweise zurück in neue Verträge. Für Anleger heißt das eine Woche, in der alles an einem Termin hängt, den kein Chart vorhersagt.

10,38 Millionen Dollar für Pepeto, während die XRP News weiter auf ein Datum aus Washington warten

Der Unterschied liegt im Warten. XRP hängt an einer Entscheidung, für die es kein Datum gibt, während ein anderes Projekt seinen nächsten Schritt längst gesetzt hat. Nicht die Größe trennt beide, sondern der Kalender.

Ein Mitgründer von Pepe, funktionierende Werkzeuge einer Börse und ein erwartetes Binance Listing ergeben zusammen die seltenste Kombination, die der Kryptomarkt hervorbringt. Genau diese Ausgangslage suchen die Wallets, die früh genug im Vorverkauf sind. Pepeto hat PepetoSwap mit null Handelsgebühren gestartet und einen Risikoprüfer daneben gestellt, der Verträge auf Fallen untersucht, bevor Käufer ihr Kapital einsetzen. Eine Brücke zwischen den Ketten verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Kosten, sodass Halter ihre Token über drei Netzwerke frei bewegen können.

Der Vorverkauf hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, bei einem Preis von 0,000000188 Dollar. Das Tempo der Käufe lässt nicht nach, weil jedes Werkzeug live ist, arbeitet und auf der Projektseite überprüft werden kann. Das Projekt läuft mit einer Gesamtmenge von 420 Billionen Token. Wer hier einzahlt, tut das in einen Vertrag, dessen gesamten Code SolidProof vor dem Start des Verkaufs untersucht und für sauber erklärt hat.

Auf der Projektseite ist jedes Produkt sichtbar und überprüfbar, darunter das Tauschwerkzeug ohne Gebühren und die Oberfläche der Brücke zwischen den Ketten. Die Wallets in diesem Vorverkauf wissen, welches Renditepotenzial ein Listing für ein Projekt dieser Größe öffnet. Die Verbindung aus Meme Energie und echtem Nutzen zur gleichen Zeit entsteht nur einmal je Zyklus. Sie sind eingestiegen, bevor die Menge bestätigt, was sie längst sehen konnten. Hier zählt kein Beschluss aus Washington, sondern allein der Kalender.

Fazit

Die XRP News hängen an fünf Arbeitstagen und einem Gesetz ohne Termin. Erst ein Wochenschluss über 1,22 Dollar dreht die Lage im Chart. Ein Mitgründer von Pepe, Werkzeuge einer Börse und ein erwartetes Listing ergeben die seltenste Kombination im Kryptomarkt. Meme Energie und echter Nutzen zur gleichen Zeit entstehen nur einmal je Zyklus, und Pepeto ist dieser Moment. Wer auf Washington wartet, verpasst dabei leicht, was im Vorverkauf gerade passiert. Die frühe Position entsteht jetzt, denn nach dem Listing ist der Abstand verschwunden, in dem das Renditepotenzial liegt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was entscheidet über den XRP Kurs im August 2026?

Der Senat hat fünf Arbeitstage bis zur Pause, ein Termin für den CLARITY Act fehlt weiterhin. XRP notiert bei rund 1,06 Dollar. Die Unterstützung liegt bei 1,00 Dollar, die Ausbruchszone bei 1,20 bis 1,25 Dollar.

Wie schneidet Pepeto im Vergleich zu XRP ab?

Pepeto steht im Vorverkauf und erwartet ein Listing bei Binance, während XRP bereits einen großen Marktwert trägt. Dadurch fällt der Abstand zwischen Einstieg und Notierung bei Pepeto deutlich größer aus. Details sehen Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.