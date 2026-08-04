Bonn (ots) -In mehreren Regionen der Welt brennen Waldgebiete und stellen die Menschen vor Herausforderungen: nicht nur die Flammen selbst beeinträchtigen unsere Lebensgrundlage, sondern auch eine Vielzahl an ökologischen Auswirkungen des Feuers. Dabei könnte die Naturkatastrophe meistens vermieden werden. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) gibt einen Überblick über Folgen und Präventionsmaßnahmen.Die aktuelle Waldbrandsituation ist angespannt und viele der Brände sind außer Kontrolle geraten, sodass betroffene Gebiete evakuiert werden. Zunehmende Hitze- und Trockenperioden erhöhen Häufigkeit, Intensität und Ausdehnung von Waldbränden. Die Brände setzen Treibhausgase frei und verringern die Waldfläche. Das trägt wiederum zum Klimawandel bei."Wir befinden uns im Moment des Klimawandels und können die Zeit nicht mehr zurückdrehen, deswegen brauchen wir angepasste Wälder, die mit den Veränderungen klarkommen und vermehrte Anstrengungen gegen den Klimawandel", bewertet SDW-Präsidentin Ursula Heinen-Esser die Situation. Durch das Schaffen standortgerechter, klimaangepasster Wälder werden unter anderem Treibhausgase gebunden, Dürren verhindert, Hitzewellen abgeschwächt.Waldbrände in EuropaIn Spanien brennen die Wälder 50 Kilometer vor Madrid, in Griechenland kämpfen Feuerwehren 30 Kilometer vor Athen gegen die Flammen, in Frankreich lodert das Feuer sogar nur 15 Kilometer vor der Großstadt Bordeaux. In Europa brannten dieses Jahr bereits 434.976 Hektar mit steigender Tendenz, was in etwa der halben Flächengröße von Korsika gleicht. In Deutschland brannte es dieses Jahr bisher 140-mal auf 2.825 Hektar, das ist so groß wie dreimal die Fläche des Tegernsees.Waldbrandsituation internationalAußerhalb Europas brennen derzeit Wälder in Sibirien, Alaska, Kanada, Chile, Argentinien und in Australien. In den USA sind aktuell über 25.000 Feuerwehrleute im Einsatz. Dort brannte dieses Jahr bereits eine Fläche von circa 2,09 Millionen Hektar - das 4,5-fache der diesjährigen Waldbrandfläche Europas.Präventionsmaßnahmen - Überwachung ist entscheidend:- Reduktion von Feuerquellen: Verzicht auf offenes Feuer außerhalb offizieller Feuerstellen sowie Einhaltung von Feuerverboten, rücksichtsvolle Entsorgung von Zigaretten, Vermeidung von Funkenbildung durch Maschinen oder Fahrzeuge.- Überwachung und Früherkennung: Einsatz neuer Technologien zur frühzeitigen Erkennung und Bekämpfung von Bränden.- Anpassung der Landschaftsplanung: Anlage von waldfreien Streifen, Erhalt angepasster, artenreicher Mischwälder, die die Ausbreitung von Feuer verlangsamen.- Klimaschutz: Langfristig verlangsamt die Reduktion von Treibhausgasemissionen den Klimawandel. Das begrenzt das Waldbrandrisiko.Folgen von Waldbränden - Nicht immer schlecht für das Ökosystem:- Auswirkungen auf die Vegetation: Kurze, niedrige Feuer fördern die Artenvielfalt sowie den Erhalt offener Wälder und Savannen. Brände von hoher Temperatur können die Artenvielfalt jedoch reduzieren, invasive Arten begünstigen und das Ökosystem stark beeinträchtigen.- Auswirkungen auf den Waldboden: Brände setzen kurzfristig Nährstoffe frei. Dies fördert die Regeneration der Vegetation. Heiße Feuer reduzieren die Fähigkeit des Bodens Wasser zu speichern. Durch das Verbrennen der Bodenorganismen wird die Bodenfruchtbarkeit geringer.- Auswirkungen auf Wasserressourcen: Starke Waldbrände verschlechtern durch freigesetzte Asche, Sedimente und Schadstoffe die Wasserqualität. Der Verlust der Vegetation erhöht die Erosion, welche die Wasserverfügbarkeit und -qualität langfristig verschlechtert.- Auswirkungen auf die Luftqualität und Gesundheit: Waldbrände setzen große Mengen an Feinstaub, Treibhausgasen und Schadstoffen frei. Diese gelangen beim Einatmen in die Lunge und können Atemwegs-, Herz-Kreislauferkrankungen und Haut- und Augenreizungen verursachen.Über die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW):Am 5. Dezember 1947 wurde die SDW in Bad Honnef gegründet und ist damit einer der ältesten Naturschutzverbände in Deutschland. Heute engagieren sich in den 15 Landesverbänden rund 25.000 Mitglieder aktiv für den Wald. Aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels spielt auch das Thema Waldbrand in der Verbandsarbeit eine immer wichtigere Rolle.Pressekontakt:Alexandra BieneckSchutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundesverband e. V. (SDW)Kaiserstraße 12 | 53113 BonnTel.: 0228 945983-93Mail: alexandra.bieneck@sdw.deOriginal-Content von: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17688/6327195