Gold: Strukturelle Verschiebungen stützen das Preisniveau

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Endlos Turbo Long 3.654,73 open end: Basiswert Gold [12.2026]
40,24 EUR 40,25 EUR 2,11% Basiswertkurs: -- Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: COMEX Globex, -- Basispreis 3.654,73 USD Knock-Out-Barriere 3.654,73 USD Hebel 8,94x Abstand zum Basispreis in % -- Abstand zum Knock-Out in % -- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
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