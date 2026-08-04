Aschaffenburg (ots) -Das Unternehmen aus dem Raum Aschaffenburg setzt stattdessen auf fertige Termine mit geprüften Interessenten und hat dafür ein eigenes Inhouse-Team mit über elf Mitarbeitern aufgebaut.Ein Markt unter DruckDer Vertrieb privater Krankenversicherungen steht vor einem strukturellen Problem. Klassische Meta-Leads, wie sie viele Anbieter im Markt verkaufen, werden seit Jahren teurer, während die Qualität gleichzeitig sinkt. Die Abschlussquoten fallen, die Kosten pro gewonnenem Kunden steigen.Ein wesentlicher Grund liegt im Zeitfaktor. Gerade kleinere Agenturen oder Einzelberater schaffen es oft nicht, einen neuen Kontakt innerhalb weniger Minuten zurückzurufen. Zwischen Anfrage und erstem Gespräch vergehen häufig Stunden, manchmal Tage. In dieser Zeit sinkt das Interesse des potenziellen Kunden erheblich. Die Aufmerksamkeitsspanne ist begrenzt: Wer nicht zeitnah eine Rückmeldung bekommt, sucht sich einen anderen Anbieter oder verliert das Interesse ganz.Hinzu kommt ein weiteres Problem: Kontaktdaten sind häufig fehlerhaft oder veraltet. Falsche Telefonnummern, nicht erreichbare Personen, Anfragen ohne echtes Wechselinteresse. Berater investieren Zeit und Geld in Leads, die nie zu einem Gespräch führen. Für Einzelberater und kleine Teams ist das besonders belastend, weil jede verlorene Stunde direkt den Umsatz betrifft.Die JP Consulting GmbH hat auf genau dieses Problem reagiert und ihr Geschäftsmodell grundlegend weiterentwickelt.Vom Lead zum fertigen TerminIn der Frühphase vermittelte das Unternehmen vorqualifizierte Anfragen an seine Partner. Inzwischen geht das Modell einen entscheidenden Schritt weiter: Berater erhalten keine Kontaktdaten mehr, die sie selbst abtelefonieren müssen, sondern fertige Termine, die direkt in ihren Kalender gelegt werden.Dafür hat die JP Consulting GmbH ein eigenes Inhouse-Team mit aktuell über elf Mitarbeitern aufgebaut, das sich ausschließlich auf die Qualifizierung und Terminierung von PKV-Interessenten spezialisiert hat.Der Prozess ist mehrstufig aufgebaut. Zunächst durchlaufen Interessenten eine digitale Vorqualifizierung, bei der Berufsstatus, Einkommen und Versicherungssituation erfasst werden. Anschließend führt das interne Team ein persönliches Gespräch mit dem Interessenten. Dabei wird geprüft, ob die Person tatsächlich wechselfähig ist, ob ein ernsthaftes Interesse besteht und ob die Rahmenbedingungen für eine PKV-Beratung gegeben sind.Erst wenn alle Kriterien erfüllt sind, wird ein konkreter Termin mit dem jeweiligen Berater vereinbart und in dessen Kalender eingetragen. Einen Tag vor dem Gespräch kontaktiert das Team den Interessenten erneut, um den Termin persönlich zu bestätigen. Der Berater wird automatisch benachrichtigt, sobald die Bestätigung vorliegt."Das Grundproblem bei klassischen Leads ist der Zeitverlust zwischen Anfrage und Rückruf", sagt Julian Pal, Gründer der JP Consulting GmbH. "Ein Interessent, der heute eine Anfrage stellt und erst morgen zurückgerufen wird, hat sein Interesse oft schon verloren. Deshalb übernehmen wir den gesamten Prozess bis zum bestätigten Termin."Warum das Terminmodell besser funktioniertDer Unterschied zum klassischen Lead-Geschäft ist strukturell. Bei herkömmlichen Anbietern erhält der Berater einen Datensatz und muss selbst die Kontaktaufnahme, Qualifizierung und Terminierung übernehmen. Das kostet Zeit, die gerade Einzelberater und kleine Teams nicht haben.Im Terminmodell der JP Consulting GmbH entfällt dieser Aufwand. Der Interessent hat bereits gesprochen, wurde auf Wechselfähigkeit und Interesse geprüft und hat einem festen Termin zugestimmt. Für den Berater bedeutet das: weniger Leerlauf, weniger Frust durch falsche Kontaktdaten und mehr echte Beratungsgespräche mit Menschen, die tatsächlich wechseln wollen.Vertraglich verankerte AbschlussgarantieErgänzend bietet das Unternehmen eine schriftlich fixierte Abschlussgarantie an. Werden innerhalb einer vereinbarten Laufzeit weniger Abschlüsse erzielt als zugesagt, liefert die JP Consulting GmbH weitere Termine nach. Die genauen Konditionen werden individuell im Vertrag festgelegt."Wir tragen bewusst einen Teil des Risikos mit", sagt Pal. "Wenn der Berater keinen Erfolg hat, haben auch wir keinen. Dieses gemeinsame Interesse ist die Grundlage der Zusammenarbeit."Strukturierte Gesprächsführung als WerkzeugErgänzend zum Terminmodell stellt das Unternehmen seinen Partnern einen eigenen PKV-Leitfaden zur Verfügung. Das Werkzeug basiert nach Unternehmensangaben auf der Auswertung von über zehntausend Beratungsgesprächen und soll Beratern helfen, die ersten Minuten eines Gesprächs klar zu strukturieren.Feste Ansprechpartner statt TicketsystemJedem Partner wird ein persönlicher Ansprechpartner zugewiesen, der die Zusammenarbeit begleitet. Bleiben die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück, wird gemeinsam analysiert, wo die Ursachen liegen, ob beim Terminprozess, bei der Gesprächsführung oder bei der Zielgruppenausrichtung.UnternehmensdatenDie JP Consulting GmbH wurde von Julian Pal gegründet, der seit über vier Jahren in der PKV-Branche tätig ist. Anfang 2026 erfolgte die Umwandlung in eine GmbH. Das Unternehmen beschäftigt über elf Mitarbeiter und betreut nach eigenen Angaben über 210 Partner im deutschsprachigen Raum. Der Sitz liegt nahe Aschaffenburg.Weitere Informationen unter pkvabschluss.de.Pressekontakt:JP Consulting GmbHJulian PalE-Mail: info@pkvabschluss.deWeb: https://pkvabschluss.deOriginal-Content von: JP Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182744/6327234