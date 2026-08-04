Partnerschaft ermöglicht grenzüberschreitende Expansion mit einer skalierbaren, API-gesteuerten Plattform für Handelskredite und Kontenabstimmung, die auf eine schnelle Markteinführung ausgelegt ist

Thredd, die KI-first-Plattform für die Abwicklung von Emittentenvorgängen, gab heute den Ausbau seiner Partnerschaft mit Pliant bekannt, wodurch die Funktionen des Unternehmens im Bereich gewerblicher Kredite und Embedded Finance erstmals auf den US-Markt gebracht werden.

Pliant stellt europäische Unternehmen physische und virtuelle Kreditkarten zur Verfügung, die über integrierte Abstimmungsfunktionen, Ausgabenkontrollen und eine umfassende Anbindung an moderne Finanzplattformen verfügen. Durch die erweiterte Partnerschaft mit Thredd ist es Pliant gelungen, sein bewährtes europäisches Angebot in den USA zu etablieren, sodass amerikanische Unternehmen nun Firmenkreditkarten ausgeben können, die einen Echtzeit-Überblick über die Ausgaben und das Cashflow-Management gewährleisten.

Das Programm läuft in den USA im Visa-Netzwerk, wobei die Bank Coastal als Sponsor auftritt. Die Markteinführung folgt auf eine erfolgreiche schrittweise Einführung Ende 2025, die es Pliant ermöglicht, mit der Akquise von US-Kunden zu beginnen und gleichzeitig die Grundlage für langfristiges Wachstum auf diesem Markt zu schaffen.

"Diese Partnerschaft spiegelt genau das wider, wofür Thredd geschaffen wurde: bewährten Fintech-Unternehmen dabei zu helfen, schnell und sicher in neue Märkte zu expandieren", sagte Jim McCarthy, CEO von Thredd. "Da wir Pliant bereits bei der Entwicklung seines ausgereiften Angebots im Bereich gewerblicher Kredite unterstützt hatten, wussten wir, dass wir die ehrgeizigen Zeitpläne des Unternehmens für den US-Markt einhalten konnten. Gemeinsam haben wir eine skalierbare Plattform geschaffen, die Embedded Finance, Echtzeit-Abstimmung und nachhaltiges Wachstum unterstützt."

Im Gegensatz zu herkömmlichen Firmenkreditkartenprogrammen vereint die Plattform von Pliant die Kreditvergabe mit Tools zur Kreditentscheidung und zum Abgleich, sodass Unternehmen ihre Ausgaben, Kredite und das Berichtswesen über eine einzige, integrierte Lösung verwalten können. Dieser Ansatz hat Pliant zu einem vertrauenswürdigen Partner für mittelständische Fintech-Unternehmen, Geschäftsbanken und Großunternehmen in ganz Europa gemacht ein Modell, das das Unternehmen nun auch in den USA einführt.

"Wir freuen uns, dass Thredd als globaler Anbieter und vertrauenswürdiger Partner in der EU auch unsere komplexen Anwendungsfälle in den USA unterstützen kann", sagte Malte Rau, CEO und Mitbegründer von Pliant.

Pliant hat seinen Hauptsitz in Berlin; die Unternehmensleitung baut derzeit die Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten aus, da das Unternehmen seine Wachstumspläne für Nordamerika vorantreibt. Es wird erwartet, dass der US-Markt in den kommenden Jahren zu einem wichtigen Motor für das weltweite Geschäft von Pliant werden wird.

Über Pliant

Pliant ist eine flexible, modulare B2B-Zahlungsplattform, die Kartenausgabe und natives Ausgabenmanagement in einem einheitlichen, API-orientierten Betriebssystem vereint. Das Unternehmen unterstützt Banken und Fintech-Unternehmen mit modernen Kartenprogrammen durch seinen anpassungsfähigen Infrastruktur-Stack vom kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zu Großunternehmen. Das im Jahr 2020 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin betreibt Kartenprogramme und kann diese in ganz Europa und den Vereinigten Staaten einführen. Um mehr über Pliant zu erfahren, besuchen Sie bitte www.getpliant.com.

Über Thredd

Thredd ist die vertrauenswürdige, KI-gestützte und cloudbasierte Plattform für die Abwicklung von Emissionsgeschäften, die die nächste Generation globaler Zahlungen ermöglicht. Über eine einzige API und eine einheitliche Plattform stellt Thredd Debit-, Kredit-, Digital-Wallet- und Ledger-Funktionen für über 100 Fintech-Unternehmen, Digitalbanken und Embedded-Finance-Anbieter in mehr als 50 Ländern bereit und wickelt jährlich Milliarden von Transaktionen ab. Mit einer globalen Präsenz, lokalem Fachwissen und in jede Ebene der Plattform integrierter KI wurde Thredd speziell für Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und moderne Emissionsmodelle entwickelt und setzt Maßstäbe in den Bereichen Markteintritt, Kundenerlebnis, Sicherheit, regulatorische Strenge und operative Ausfallsicherheit. Erfahren Sie mehr unter www.thredd.ai

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