Die Palantir-Aktie befindet sich seit dem Rekordhoch von Anfang November in einer klaren Abwärtsbewegung. In der Spitze korrigierte der Kurs um fast -50%, was Ende Juni zum Rücklauf bis auf 106,37 US$ führte. Nun hat der US-Datenanalysespezialist frische Zahlen präsentiert. Sorgen diese nun für den langersehnten Turnaround? Quartal sprengt sämtliche Erwartungen Die Antwort der Wall Street fällt eindeutig aus. Palantir hat im zweiten Quartal auf ganzer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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