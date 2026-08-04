© Foto: CNP/AdMedia - CNP/AdMediaWährend Donald Trump von Irans "letzter Chance" spricht, bestreitet Teheran sogar die Gespräche. Genau dieser Widerspruch lässt den Ölpreis am Dienstag wieder steigen.Öl hängt an jedem Satz aus Washington. Erst trieb Trumps "letzte Chance" für den Iran die Preise nach oben, dann drückte US-Finanzminister Scott Bessent sie wieder kräftig nach unten. Nach seinen Aussagen zu einer möglichen Einigung über die Straße von Hormus fielen US-Rohöl-Futures um etwa 4 Prozent und notierten unter 77 US-Dollar je Barrel. Bessent sagte in der CNBC-Sendung "Squawk Box", die USA und der Iran könnten schon am Dienstag oder Mittwoch eine Vereinbarung zur Wiederöffnung der Meerenge erzielen. "Wir befinden uns …
Enthaltene Werte: US2605661XXX,US6311011XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,2455711,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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