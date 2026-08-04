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Sechs von zehn XRP-Token im Umlauf stecken im Minus, bei einem durchschnittlichen Einstieg von 1,48 Dollar. Der Token notiert am 3. August bei 1,06 Dollar und hat seit Jahresbeginn 43 Prozent verloren. Der August ist der schwächste Monat in der Geschichte des Coins, der CLARITY Act liegt auf Eis, und die Notenbank tagt erst wieder im September. Damit fehlt dem Markt über Wochen jeder Auslöser. Wo geht das Kapital hin, das so lange nicht warten will, und welcher Einstieg hat gerade das Potenzial, das der große Markt nicht mehr hergibt? Dieser Artikel zeigt die Zahlen und die Antwort.

XRP Prognose im August 2026: CLARITY Act verschoben, ETF-Zuflüsse versiegt

Der Kurs pendelt seit Ende Juni zwischen 1,06 und 1,08 Dollar und kommt nicht aus dieser Spanne heraus. Der Juli schloss laut 24/7 Wall St. bei 1,06 Dollar mit gerade zwei Prozent Plus. Die durchschnittliche Augustrendite liegt bei 0,43 Prozent, und vier Jahre hintereinander endete der Monat im Minus. In amerikanischen Zwischenwahljahren fiel der Token im August um durchschnittlich 14 Prozent. Der Senat legte den CLARITY Act am 27. Juli beiseite, weil eine Einigung über eine Ethikklausel scheiterte, und die nächste Zinsentscheidung der Federal Reserve kommt erst am 16. September.

Die Spot-ETFs zeigten an elf von 22 Handelstagen im Juli keine Zuflüsse, wie BeInCrypto berichtet. Im gesamten Monat kamen 27 Millionen Dollar zusammen, im November 2025 waren es noch 666 Millionen. Whale-Wallets machten 77,8 Prozent der Börsenabflüsse aus, und die Unterstützung bei 1,01 Dollar hält. Für neue Kaufimpulse braucht es drei Tagesschlusskurse über 1,22 Dollar. Das XRP Ledger Update v3.3.0 soll in der Woche ab dem 3. August erscheinen, doch die technischen Änderungen betreffen vor allem die Infrastruktur. Selbst im besten Szenario bleibt der Korridor bei 1,00 bis 1,18 Dollar, und das bedeutet für einen Token mit 60 Milliarden Dollar Bewertung nur wenige Prozent Spielraum. Wer bei dieser Rechnung echtes Potenzial sucht, schaut dorthin, wo ein Listing den Kurs erst noch schreiben muss.

Pepeto liefert die Werkzeuge, auf die der Markt noch wartet

Elf Prozent im besten Fall auf einen 60-Milliarden-Token, oder ein Vorverkauf, bei dem das Listing den Kurs erst schreibt. Genau diese Rechnung treibt gerade Kapital aus dem Seitwärtsmarkt in Pepeto, während der breite Markt auf einen Termin wartet, der nicht kommt.

Verlässliche Daten vor einer Kursbewegung zu bekommen ist einer der schwierigsten Teile dieses Marktes, und PepetoSwap wurde genau dafür gebaut. Die Plattform arbeitet mit null Handelsgebühren bei jedem Tausch, sodass jeder Trade ohne Plattformkosten abläuft. Der Risiko-Scanner prüft Smart Contracts, bevor eine Position durchgeht, und erkennt Warnzeichen, die den meisten Händlern entgehen würden. Statt zu spät zu reagieren oder hohe Gebühren auf anderen Plattformen zu zahlen, erhalten Pepeto-Halter schnelleren Zugang zu den Gelegenheiten, die den Unterschied machen.

Das Netzwerk wurde von einem früheren Binance-Experten aufgebaut und hat im Vorverkauf mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, bevor der Token irgendwo gelistet ist. Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar, und diese stetige Finanzierung mitten in tiefer Angst zeigt, dass erfahrenes Kapital hinter dem Einstieg echten Wert erkennt. Mit 420 Billionen Token Gesamtangebot und dem erwarteten Binance-Listing verwandelt sich jede Vorverkaufsposition in eine Marktposition auf einer der größten Börsen der Welt.

Auf der offiziellen Seite von Pepeto ist der Smart Contract als vollständig geprüft ausgewiesen. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Programmcode überprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt begann. Diese geprüfte Substanz trennt einen echten Einstieg von den Hunderten Vorverkäufen, die jeden Monat starten und verschwinden. Die Wallets, die jetzt einsteigen, sichern sich den Abstand zwischen Vorverkaufspreis und Listingkurs, und genau dieser Abstand schrumpft mit jeder Stufe.

Fazit

Die XRP Prognose hängt an Terminen, die niemand beeinflussen kann, und der Kalender ist leer. Pepeto liefert in genau dieser Stille den Einstieg, den der große Markt nicht mehr bietet. Mehr als 10,38 Millionen Dollar fließen nicht ohne Überzeugung in einen Vorverkauf, und jede neue Stufe hebt den Preis für den nächsten Käufer. Wer nach dem Listing kauft, zahlt den Kurs, den die heutigen Wallets gerade festlegen. Das Preisfenster schließt sich, und es öffnet sich nicht ein zweites Mal.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wo steht XRP im August 2026?

Analysten sehen den Token zwischen 1,00 und 1,18 Dollar. Der CLARITY Act wurde auf September verschoben, und die ETF-Zuflüsse sind nahezu versiegt.

Was ist Pepeto?

Ein Vorverkaufs-Token mit Cross-Chain-Bridge und Risiko-Scanner, der über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat und vor einem erwarteten Binance-Listing steht. Alle Daten zeigt die offizielle Pepeto-Website.