DAX auf Rekordkurs - doch an der Wall Street wächst die Gefahr!

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Der August startete sehr stark und brachte im DAX nicht nur ein neues Allzeithoch hervor, sondern ließ auch die runde Marke von 26.000 Punkten nun erstmals überschreiten. Dieses Momentum setzte sich am Dienstagmorgen erst einmal fort. Mit dem Anlaufen der 26.200 war eine weitere 100er-Marke und ein weiteres GAP im Visier der Anleger:innen - wirklich von allen?

Auf die Unterschiede zwischen privaten Akteuren am Markt und den institutionellen Parteien ging ich heute ausführlich ein und zeigte auf, warum bei beiden Seiten die "FOMO" eine Rolle spielt. Der Zwang, bei steigenden Märkten ein Investment zu vollziehen und dem Trend zu folgen, ist sicherlich am Monatsstart am ausgeprägtesten, fließen dort vor allem neue Anlagegelder in die Bereiche der Kapitalanlagen via ETF und anderen Instrumenten.

Vom geopolitischen Umfeld her war der Run zum Monatsstart durchaus verständlich. Hatte doch der US-Präsident eine erneute Angriffswelle auf den Iran abgesagt und erneut Verhandlungen ins Spiel gebracht. Doch wie weit diese Erleichterung tragen kann, ist nun die nächste Frage am Markt. Abseits dessen feierte die Wall Street neue Wirtschaftsdaten, welche gestern mit den Einkaufsmanagerindizes übermittelt wurden. Unternehmen blicken nunmehr optimistischer in die Zukunft, was auch die Verbraucher über das Vertrauen am Freitag der Uni Michigan in der jüngsten Erhebung zeigten. Muss daher eine Zinserhebung erneut verschoben werden? Immerhin war die Inflation jüngst rückläufig, was wir ebenso mit den letzten Daten heute auswerten konnten.

Im Nasdaq dürfte die 29.000er-Region heute dennoch für eine gewisse Atempause sorgen. Potenziell eröffnet der US-Markt erneut mit einem GAP, der Dow Jones könnte sogar weitere Rekorde schreiben, aber es gibt auch mit Caterpillar, Pfizer und McDonalds einige Schwergewichte, die ihre Bilanzen vor dem Börsenstart präsentieren werden. Vorsicht ist daher angesagt, was auch für den DAX gelten kann.

Wir blickten im Livetrading-Abschnitt des Webinars auf das nachlassende Momentum und das GAP vom DAX auf Basis der XETRA-Haupthandelszeiten und spekulierten auf einen Abprall an der GAP-Kante. Dieser erfolgte zunächst mit einem Bounce von etwa 15 Punkte, wurde dann aber wieder abverkauft, sodass im Nachgang an die Live-Übertragung die Position mit -20 Punkten gestoppt wurde. Ein Rücklauf im DAX erschien zwar eine gesunde Variante für den weiteren Verlauf, der von starkem Momentum auf der Oberseite nun schon mehrere Tage in Folge geprägt war, doch das Momentum-Prinzip ist weiterhin dominanter bei der Auswahl der Trading-Richtung.

Gern blicken wir dann am Donnerstag zum US-Börsenstart auf einige Unternehmen, die mit Quartalszahlen für starke Bewegungen am Markt sorgten. Microsoft, Apple, AMD und Amazon wurden heute bereits angesprochen.

Schalte gern am Donnerstag um 15:15 Uhr wieder ein zum nächsten Trader's Circle:

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