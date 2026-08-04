Köln (www.fondscheck.de) - Im Juni war das Marktumfeld überwiegend freundlich, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Balanced Fonds (ISIN LU0106280XXX/ WKN 930920).Die Aktienmärkte hätten insgesamt einen Anstieg verzeichnet, wobei es jedoch auf Branchenebene sowie bei der Marktkapitalisierung zu deutlichen Diskrepanzen gekommen sei. Im Rentenbereich hätten sowohl Staatsanleihen als auch Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen moderate Wertzuwächse aufgewiesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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