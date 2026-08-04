In Zeiten hoher Volatilität und geopolitischer Spannungen trennt sich an den Weltbörsen die Spreu vom Weizen. Jeder Anleger entwickelt mit der Zeit sein eigenes Raster, durch das Aktien laufen müssen, bevor sie ins Depot dürfen. Zehn Kriterien, die ich konsequent durchgehe, teile ich heute (mit je einem Aktienbeispiel pro Kriterium). Die nächste Verzehnfachung zu finden wird mit dieser Checkliste nicht klappen, aber Unternehmen, die auch in zehn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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