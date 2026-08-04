Der Goldpreis bewegt sich seit mehreren Wochen in einer zunehmend engeren Handelsspanne. Während die Unterstützungszone zwischen rund 3.940 und 3.960 US$ bislang mehrfach verteidigt wurde, begrenzen die fallende Abwärtstrendlinie und der Widerstand bei 4.125 US$ sämtliche Erholungsversuche. Die laufende Verdichtung dürfte schon bald in eine größere Richtungsbewegung münden. Die Entscheidung rückt näher Nach dem deutlichen Abverkauf der vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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