Täuschend echt wirkende Inhalte werden zunehmend zum Problem. Um wirksam gegen die Verbreitung vorzugehen, reicht es nicht mehr aus, sie zu erkennen. Auch die Anbieter der verwendeten Modelle müssen handeln. Die EU schätzt das Risiko von Deepfakes als so gravierend ein, dass seit dem 2. August 2026 eine Kennzeichnungspflicht gilt. Videos, die vollständig oder teilweise mit KI erstellt wurden und für kommerzielle Zwecke genutzt werden, müssen jetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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