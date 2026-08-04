AWSX der Telegram-Trader.de: Nimmt Silber jetzt wieder Fahrt auf?

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Der Silberpreis kann heute um mehr als drei Prozent zulegen und überwindet damit erstmals seit Mai wieder die EMA-21-Tage-Linie. Der Ausbruch sieht bislang kräftig aus.
Gelingt jetzt auch der Sprung über die 60-Dollar-Marke, könnte sich der Weg in Richtung 62 bis 63 US-Dollar öffnen. Dort wartet mit der exponentiellen 50-Tage-Linie allerdings bereits der nächste wichtige Test. Gelingt auch dieser, wäre aus technischer Sicht der Weg in Richtung der 200-Tage-Linie bei rund 65 US-Dollar frei. Damit würde Silber einen weiteren wichtigen Schritt machen, um die Korrektur der vergangenen Wochen zu beenden und die Bodenbildung abzuschließen.
Jetzt kommt es darauf an, ob die Käufer den heutigen Schwung im Laufe der Woche bestätigen können. Mein technisches Ziel bleibt ein Test der EMA 200. Dieses Kursniveau entspricht in etwa der nach oben abgetragenen Höhe der aktuellen Bodenbildungsformation.
Wenn Silber jetzt tatsächlich eine neue Bewegung nach oben startet, wäre das natürlich besonders schön für die Leser meines neuen Reports "Vermögen schützen". Dann werden auch die vier gehebelten Silberchancen, die ich dort vorgestellt habe, direkt mit einer grünen Performance durchstarten.
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Enthaltene Werte: XD0002746XXX,XC0009653XXX
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