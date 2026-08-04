Von CHECK24 zur Interhyp AG: Im Oktober startet Ingo Foitzik als neuer Vertriebschef bei dem Spezialisten für Baufinanzierungen. Auf dem Posten des Chief Sales Officer verantwortet er zukünftig den gesamten Vertrieb des Unternehmens. Bei der Interhyp AG gibt es ab 01.10.2026 einen neuen Chief Sales Officer (CSO). Ingo Foitzik übernimmt das Amt im Herbst und verantwortet damit in Zukunft den gesamten Vertrieb, wie die Interhyp mitteilt, von der Kundengewinnung, der Beratung im Privatkundengeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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