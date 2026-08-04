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Die Spot-ETFs auf Ethereum sammelten im Juli 365 Millionen Dollar ein, den stärksten Monatswert des Jahres 2026. Trotzdem notiert ETH am Montag bei rund 1.845 Dollar und hängt weiter unter der Marke von 1.950 Dollar fest. Arthur Hayes kaufte 1.337 ETH für 2,5 Millionen Dollar zurück, kurz nach seinem eigenen Ausstieg. Institutionen kaufen, Wale kaufen, und der Kurs bewegt sich kaum. Genau diese Lücke macht die Ethereum Prognose in diesem Sommer so schwer greifbar. Dieser Artikel zeigt die entscheidenden Marken, die Ziele der großen Häuser und den Ort, an dem ein Teil des Kapitals gerade deutlich schneller unterwegs ist.

Ethereum Prognose zwischen 1.806 Dollar Unterstützung und 2.217 Dollar Widerstand

Ethereum (ETH) eröffnete am Montag bei 1.883 Dollar und rutschte im Tagesverlauf auf rund 1.845 Dollar zurück. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 225 Milliarden Dollar, womit ETH die Nummer zwei im Markt bleibt. Höhere Anleiherenditen, schwächere Zuflüsse und eine nachlassende Aktivität auf der Blockchain drückten gemeinsam auf die Stimmung. Technisch bleibt die Lage eng, denn laut CoinDCX liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1.806 Dollar und der 100-Tage-Durchschnitt bei 1.945 Dollar. Der 200-Tage-Durchschnitt bei 2.217 Dollar markiert den langfristigen Widerstand.

Auf der Nachfrageseite sieht es besser aus, denn laut Coinpedia flossen im Juli 365 Millionen Dollar in die Spot-ETFs und beendeten eine lange Phase der Abflüsse. Bei den langfristigen Zielen der Ethereum Prognose bleibt Standard Chartered optimistisch und sieht ETH im kommenden Jahrzehnt bei 40.000 Dollar. Vorsichtigere Schätzungen nennen 10.000 Dollar, was vom heutigen Kurs aus immer noch ein Vielfaches wäre. Nur führt jeder dieser Wege über Jahre, und der nächste Schritt scheitert bisher an 1.950 Dollar. Ein Wert mit 225 Milliarden Dollar bewegt sich langsam, und genau deshalb schauen erfahrene Anleger dorthin, wo dieselbe Rechnung in Wochen läuft.

Ethereum Prognose trifft Pepeto, der Punkt, an dem sich die Rechnung verkürzt

Während die Ethereum Prognose an einem Widerstand hängt, den der Kurs seit Wochen nicht knackt, sucht ein Teil des Kapitals nach deutlich kürzeren Wegen. Ein Projekt taucht in diesen Gesprächen derzeit auffällig oft auf. Ethereum durch den Anstieg zurück zum Allzeithoch zu halten, ist der eine Weg. Den nächsten Ausbruch vor dem Start an der Börse zu erwischen, ist der andere, und genau diesen Weg nimmt das informierte Kapital bereits.

Der Kopf hinter dem Pepe-Ökosystem, der einen Meme-Coin auf eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar gebracht hat, führt Pepeto gemeinsam mit einem früheren Binance-Manager. Der Vorverkauf ist deshalb abgesichert, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und verifiziert hat, bevor der erste Dollar hineinfloss. Deshalb floss das Kapital selbst dann weiter, als der Index für Angst und Gier einstellige Werte anzeigte. PepetoSwap wickelt bereits Trades ohne Gebühren über drei Chains ab. Die Bridge bewegt Werte ohne Gasgebühren, und der KI-Scanner erkennt Honeypot-Risiken, bevor ein Käufer zugreift. Jedes Werkzeug leitet echte Nachfrage zurück auf den Token, nachzulesen auf pepetocoin.com.

Genau an dieser Stelle wird die Spur auf der Blockchain interessant. Wale steuern in diesem Markt jeden großen Absturz und jede große Rally, und ihre Wallets sind für jeden nachverfolgbar. Das Muster in diesem Vertrag taucht meist vor Bewegungen auf, die Privatanleger erst erkennen, wenn der Chart sie längst gezeichnet hat. Große Wallets kauften über jede Runde hinweg zu, während der übrige Markt vor Angst wie erstarrt wirkte.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar liegen inzwischen im Vertrag bei einem Preis von 0,000000188 Dollar, und jede Runde schloss schneller als die Runde davor. Der Abstand zwischen diesem Einstieg und dem erwarteten Binance-Listing ist die Strecke, auf der die größten Bewegungen dieses Marktes entstanden sind, und wer heute kauft, hält genau diese Position.

Fazit

Die Ethereum Prognose bleibt an große Zahlen gebunden, doch jede davon braucht Jahre und einen Markt von 225 Milliarden Dollar. In jedem Zyklus hielten die Wallets, die am Ende am besten dastanden, ihre großen Werte und sicherten sich zugleich eine frühe Position vor dem Handelsstart. Pepeto zeigt heute genau dieses Muster, mit 10,38 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital, einem SolidProof-Audit und einem erwarteten Binance-Listing. Wer wartet, kauft dieselbe Position später zum Marktpreis. Sobald der Handel startet, ist dieser Einstieg verschwunden. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website, bevor das Fenster zufällt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie sieht die Ethereum Prognose für August 2026 aus?

Ethereum notiert bei rund 1.845 Dollar, die Unterstützung liegt bei 1.806 Dollar und der nächste Widerstand bei 1.945 Dollar. Im Juli flossen 365 Millionen Dollar in die Spot-ETFs.

Warum schauen Anleger neben Ethereum auf Pepeto?

Pepeto verkürzt den Weg bis zum Handelsstart auf Wochen, während Ethereum in Jahren rechnet. Der Vorverkauf steht bei 10,38 Millionen Dollar, geprüft von SolidProof, einsehbar auf der offiziellen Pepeto-Website.