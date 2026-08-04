DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 5. August 2026 (vorläufige Fassung)
=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global Juli *** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q (10:00 PK; 13:30 Analystenkonferenz) 06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), ausführliches Ergebnis 1H (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1H (07:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)) 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1H 07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 1H 07:00 NL/Heineken NV, Ergebnis 1H *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 2Q *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK) *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q *** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 2Q *** 08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, ausführliches Ergebnis 1H (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 2Q *** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Ergebnis 1H 08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q 08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Industrieproduktion *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 51,1 zuvor: 50,2 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: k.A. vorläufig: 1. Veröff.: 49,8 zuvor: 46,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. vorläufig: 1. Veröff.: 49,6 zuvor: 47,2 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: k.A. vorläufig: 1. Veröff.: 49"6 zuvor: 48,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. vorläufig: 1. Veröff.: 51,2 zuvor: 49,5 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: k.A. vorläufig: 1. Veröff.: 51,6 zuvor: 49,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. vorläufig: 1. Veröff.: 51,9 zuvor: 50,0 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: k.A. vorläufig: 1. Veröff.: k.A. zuvor: k.A. *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juni Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+4,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+5,9% gg Vj 11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen 12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 2Q *** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 2Q *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Beschäftigung privater Sektor 15:00 NL/Akzo Nobel NV, außerordentliche Hauptversammlung bezüglich Fusion mit Axalta *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 53,6 Punkte vorläufig: 1. Veröff.: 53,6 zuvor: 51,2 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 54,5 Punkte zuvor: 54,0 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 2Q *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q 22:05 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede beim Anchorage Economic Development Corporation (AEDC) 2026 Economic Luncheon *** - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Juli ===
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August 04, 2026 09:25 ET (13:25 GMT)
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