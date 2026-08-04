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Dow Jones News
04.08.2026 15:57 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 5. August 2026 (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 5. August 2026 (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global Juli 
*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q 
     (10:00 PK; 13:30 Analystenkonferenz) 
  06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), ausführliches Ergebnis 1H 
     (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1H (07:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)) 
  07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1H 
  07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 1H 
  07:00 NL/Heineken NV, Ergebnis 1H 
*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 2Q 
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK) 
*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 3Q 
     (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q 
*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 2Q 
*** 08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/Beiersdorf AG, ausführliches Ergebnis 1H 
     (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 2Q 
*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Ergebnis 1H 
  08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q 
  08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1Q 
*** 08:45 FR/Industrieproduktion 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli 
     PROGNOSE: 51,1 
     zuvor:  50,2 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Juli 
     PROGNOSE:       k.A. 
     vorläufig: 1. Veröff.: 49,8 
     zuvor:         46,8 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:       k.A. 
     vorläufig: 1. Veröff.: 49,6 
     zuvor:         47,2 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Juli 
     PROGNOSE:       k.A. 
     vorläufig: 1. Veröff.: 49"6 
     zuvor:         48,6 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:       k.A. 
     vorläufig: 1. Veröff.: 51,2 
     zuvor:         49,5 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Juli 
     PROGNOSE:       k.A. 
     vorläufig: 1. Veröff.: 51,6 
     zuvor:         49,4 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:       k.A. 
     vorläufig: 1. Veröff.: 51,9 
     zuvor:         50,0 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Juli 
     PROGNOSE:       k.A. 
     vorläufig: 1. Veröff.: k.A. 
     zuvor:         k.A. 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juni 
     Eurozone 
     PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+4,8% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+5,9% gg Vj 
  11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen 
  12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 2Q 
*** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 2Q 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht 
     Beschäftigung privater Sektor 
  15:00 NL/Akzo Nobel NV, außerordentliche Hauptversammlung bezüglich 
     Fusion mit Axalta 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juli 
     PROGNOSE:       53,6 Punkte 
     vorläufig: 1. Veröff.: 53,6 
     zuvor:         51,2 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli 
     PROGNOSE:       54,5 Punkte 
     zuvor:         54,0 Punkte 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
     Information Administration (EIA) 
  22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 2Q 
*** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q 
  22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q 
  22:05 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede beim Anchorage Economic Development 
     Corporation (AEDC) 2026 Economic Luncheon 
 
***   - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Juli 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2026 09:25 ET (13:25 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

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