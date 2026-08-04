Der renommierte Datenbankexperte wird eine neue Gruppe leiten, deren Aufgabe darin besteht, die grundlegende Datenbanktechnologie weiterzuentwickeln und die Ergebnisse ihrer Arbeit offen mit der breiteren Fachgemeinschaft zu teilen

ClickHouse hat heute die Gründung von ClickHouse Labs bekannt gegeben, einer neuen Forschungsgruppe unter der Leitung von Andy Pavlo, einem der führenden Forscher auf dem Gebiet der Datenbanken. Dr. Pavlo übernimmt bei ClickHouse die Position des Vice President of Database Research und wird ein Team aufbauen, dessen Aufgabe darin bestehen wird, den Stand der Technik bei Datenbanksystemen weiter voranzutreiben.

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Andy Pavlo, VP of Database Research, ClickHouse

Pavlo ist ein mehrfach ausgezeichneter Datenbankforscher und Professor im Fachbereich Informatik an der Carnegie Mellon University. Er ist in der gesamten Datenbank-Community für seine Arbeiten zu autonomen Datenbanken, Transaktionsverarbeitung und groß angelegter Datenanalyse bekannt. Bei ClickHouse wird er diese Expertise nutzen, um sich einigen der ehrgeizigsten und bedeutendsten Herausforderungen zu stellen, denen moderne Datensysteme angesichts der durch KI bedingten Veränderungen der Anforderungen an alle datenintensiven Arbeitslasten gegenüberstehen.

"Wir bei ClickHouse möchten neue und innovative Wege der Datenverarbeitung finden, effiziente Datenstrukturen und Algorithmen erforschen und die Grenzen der Computerhardware verschieben", so Alexey Milovidov, CTO von ClickHouse. "Ich freue mich sehr, Andy Pavlo als Vice President of Database Research bei ClickHouse begrüßen zu dürfen, der unsere neue Forschungsgruppe, ClickHouse Labs, leiten wird."

Datenbanktechnologie auf offener Basis vorantreiben

ClickHouse Labs wird Grundlagenforschung auf den Gebieten Datenbank- und Datenarchitekturen, Abfrageverarbeitung, Systemleistung und Infrastruktur für ClickHouse- und PostgreSQL-Datenbanken betreiben. Die Fortschritte, die bei diesen zugrunde liegenden Technologien erzielt werden, werden die nächste Generation von Echtzeitanalysen, Data Warehousing, Observability und KI-Anwendungen vorantreiben.

"Die spannendste Datenbankforschung geht über die reine Beschreibung einer neuen Idee in einem Paper hinaus. Sie zeigt, was durch den Aufbau und das Testen realer Systeme möglich ist", so Pavlo. "ClickHouse zeichnet sich durch eine einzigartige Engineering-Kultur, eine starke Open-Source-Community und Arbeitslasten aus, die die Datenbanktechnologie an ihre Grenzen bringen. ClickHouse Labs bietet uns die Möglichkeit, uns mit schwierigen Problemen auseinanderzusetzen, diese in realen Szenarien zu bewerten und unsere Erkenntnisse mit der breiteren Community und dem gesamten Ökosystem zu teilen."

Forschung, die Grenzen verschiebt und neue Möglichkeiten eröffnet

Bevor er Mitbegründer des Unternehmens wurde, war Yury Izrailevsky, President of Product and Technology bei ClickHouse, als VP of Engineering bei Google tätig, das seit langem dafür bekannt ist, Grundlagenforschung in branchenprägende Technologien zu überführen. Einige der anschaulichsten Beispiele hierfür stammen aus Forschungsarbeiten, deren Ausgangspunkt die anspruchsvollsten technischen Herausforderungen von Google selbst waren.

In Googles Spanner-Paper wurde ein neues Modell für global verteilte Datenbanken eingeführt, das zeigte, dass Systeme global betrieben werden können und gleichzeitig hochkonsistente Transaktionen unterstützen. Jahre später wurde in Attention Is All You Need die Transformer-Architektur vorgestellt, die den Grundstein für die modernen großen Sprachmodelle und die heutige, Paradigmen verändernde Ära der KI legte. In beiden Fällen führte die innerhalb eines Unternehmens betriebene Forschung zu mehr als nur der Lösung eines internen Problems: Sie veränderte die Grenzen des technisch Möglichen und schuf eine völlig neue Grundlage, auf der die gesamte Branche aufbauen kann.

ClickHouse Labs wurde auf derselben Überzeugung gegründet. Durch die Verbindung von ambitionierter Forschung mit praktischer Systementwicklung möchte das Team ClickHouse und PostgreSQL weiterentwickeln und gleichzeitig neue Ideen und Technologien in das gesamte Datenbank-Ökosystem einbringen.

Die Forscher werden ihre Ideen entwickeln und unter realistischen, anspruchsvollen Arbeitslasten testen, eng mit den ClickHouse-Entwicklern zusammenarbeiten und ihre Ergebnisse in führenden Fachpublikationen veröffentlichen, damit andere diese bewerten, erweitern und darauf aufbauen können.

"Da ClickHouse Open Source ist, können die hier entwickelten Ideen von Teams überall auf der Welt getestet, herausgefordert und weiterentwickelt werden", so Yury Izrailevsky, President of Product and Technology bei ClickHouse. "Mit Andy als Leiter von ClickHouse Labs können wir Grundlagenforschung betreiben, die das Potenzial dazu hat, nicht nur die Zukunft von ClickHouse, sondern auch die gesamte Datenbankbranche zu prägen."

Über Andy Pavlo

Andy Pavlo ist Associate Professor mit unbefristeter Anstellung am Fachbereich Informatik der Carnegie Mellon University. Seit 2013 leitete er die Carnegie Mellon Database Research Group. Seine Arbeit wurde mit zahlreichen der renommiertesten Auszeichnungen der Datenbank-Fachwelt gewürdigt, unter anderem mit dem IEEE TCDE Ramez Elmasri Database Education Award, dem VLDB Early Career Award, dem NSF CAREER Award, dem Sloan Research Fellowship sowie dem ACM SIGMOD Jim Gray Best Dissertation Award in Databases. Zuvor war Pavlo Mitbegründer und CEO von OtterTune, das maschinelles Lernen für die Datenbankoptimierung einsetzte.

Bei ClickHouse wird Pavlo als VP of Database Research fungieren und die Entwicklung von ClickHouse Labs, dessen Forschungsagenda sowie das Team des Labs leiten.

Über ClickHouse

ClickHouse ist eine schnelle Open-Source-Spaltendatenbank, die für die Echtzeit-Datenverarbeitung und -Analyse in großem Maßstab entwickelt wurde. ClickHouse Cloud bietet die Abfragegeschwindigkeit und Parallelität, die Anwendungen benötigen, welche sofortige Einblicke aus großen Datenmengen erfordern. Da KI-Agenten zunehmend in Software integriert werden und dadurch ein höheres Abfragevolumen bei geringerer Latenz erzeugen, bietet ClickHouse eine Engine mit hohem Durchsatz und geringer Latenz, die speziell für diese Arbeitslast entwickelt wurde. Zu den Kunden zählen Sony, Tesla, Anthropic, Memorial Sloan Kettering, Lyft und Instacart. Erfahren Sie mehr unter clickhouse.com.

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