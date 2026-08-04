Die erfahrene Führungskraft aus dem Bereich Life Sciences, die sich durch die erfolgreiche Entwicklung neuartiger Therapeutika einen Namen gemacht hat, tritt bei Mosaic ein, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu leiten

Allison Jeynes bringt drei Jahrzehnte Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung sowie in Führungspositionen im Vorstand und in der Geschäftsleitung mit, um den Übergang von Mosaic zu einem Unternehmen im klinischen Stadium zu unterstützen

Mosaic Therapeutics, Ltd. ("Mosaic" oder "das Unternehmen"), ein Unternehmen für onkologische Therapeutika, das neuartige, zielgerichtete Wirkstoffkombinationen für eine Reihe von hämatologischen und soliden Krebserkrankungen entwickelt, gab heute die Ernennung von Dr. Allison Jeynes zur Vorstandsvorsitzenden bekannt, um die nächste Wachstumsphase und den Fortschritt in Richtung klinischer Entwicklung zu unterstützen. Allison tritt die Nachfolge von Dr. Edward Hodgkin an, der weiterhin als nicht-geschäftsführendes Vorstandsmitglied tätig bleibt.

Allison ist eine in Großbritannien ausgebildete Onkologin und eine äußerst erfahrene Führungskraft im Bereich Life Sciences. Sie bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung und in Führungspositionen bei Mosaic Therapeutics ein. Als CEO von Avillion, einem Unternehmen für klinische Entwicklung, hat sie in den letzten 13 Jahren globale Teams geleitet und dabei eine Erfolgsquote von 100 von der Phase-3-Entwicklung bis zur FDA-Zulassung für mehrere Programme in den Bereichen Onkologie, Immunologie und Atemwegsmedizin erreicht. Darüber hinaus hat sie als Gründerin und CEO Finanzmittel in Höhe von rund 400 Mio. US-Dollar eingeworben. Im Laufe ihrer Karriere hat sie zu 20 Arzneimittelzulassungen beigetragen und dabei eng mit der FDA, der MHRA und der EMA zusammengearbeitet; zuvor hatte sie Führungspositionen bei Wyeth, Bristol Myers Squibb und Novartis inne. Sie begann ihre klinische Laufbahn als medizinische Onkologin am Royal Marsden Hospital in Großbritannien und erwarb ihren medizinischen Abschluss (MB ChB) an der University of Sheffield.

Edward Hodgkin, nicht-geschäftsführendes Vorstandsmitglied und geschäftsführender Gesellschafter bei Syncona Investment Management Limited, hat eng mit dem Vorstand und der Geschäftsführung zusammengearbeitet, um den Nachfolgeprozess zu leiten. Er wird weiterhin als nicht-geschäftsführendes Vorstandsmitglied tätig sein und Allison sowie den Vorstand dabei unterstützen, während das Unternehmen seine Dynamik ausbaut und in die nächste Entwicklungsphase eintritt.

"Wir freuen uns sehr, Allison als Vorstandsvorsitzende willkommen zu heißen, während wir uns zu einem Unternehmen im klinischen Stadium weiterentwickeln", sagte Thomas Fuchs, CEO von Mosaic Therapeutics. "Ihre außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Leitung und Finanzierung erfolgreicher Arzneimittelentwicklungsprogramme bringt erhebliche strategische und operative Tiefe in unseren Vorstand ein und versetzt Mosaic in die optimale Position, das volle Potenzial unserer Pipeline auszuschöpfen."

Allison Jeynes, Vorstandsvorsitzende von Mosaic Therapeutics, kommentierte: "Mosaic hat ein starkes wissenschaftliches und organisatorisches Fundament geschaffen, und ich freue mich sehr, in einem so entscheidenden Moment der Unternehmensentwicklung, in dem das Unternehmen in die klinische Phase übergeht, den Vorsitz zu übernehmen. Die Pipeline von Mosaic mit zielgerichteten Kombinationsprogrammen hat echtes Potenzial, bahnbrechende neue Medikamente für Patienten bereitzustellen, denen heute nur wenige Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Ich freue mich darauf, eng mit Tom, dem Vorstand und dem Team zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen zu seinem nächsten Wendepunkt zu führen."

Allison ist derzeit Mitglied des Vorstands von Anaveon und Uniquity Bio, Vorsitzende von Siolta Therapeutics und bekleidet leitende Beratungsfunktionen bei Blackstone Life Sciences und Recordati.

Mosaic Therapeutics ist ein onkologisches Therapeutika-Unternehmen, das ASTX295 entwickelt, einen hochwirksamen, sich im klinischen Stadium befindenden, knochenmarkschonenden MDM2-Antagonisten, der als "Best-in-Class"-Wirkstoff konzipiert ist und in Kombination bei einer Reihe von hämatologischen und soliden Krebserkrankungen eingesetzt werden soll. Die Mission des Unternehmens besteht darin, Krebserkrankungen mit erheblichem ungedecktem Bedarf und wenigen zielgerichteten Behandlungsmöglichkeiten zu bekämpfen, indem der traditionelle Ansatz zur Entdeckung und Entwicklung neuartiger Kombinationsmedikamente neu definiert wird.

Entstanden aus bahnbrechender Forschung am Wellcome Sanger Institute in Zusammenarbeit mit dem Niederländischen Krebsinstitut, verfügt Mosaic über aktive Programme für eine Vielzahl von onkologischen Indikationen. Die Pipeline des Unternehmens an Kombinationsprogrammen wird von ASTX295 getragen, das im April 2025 von Astex Pharmaceuticals eingelisenziert wurde. Die erste klinische Kombinationsstudie von Mosaic wird voraussichtlich Mitte 2027 beginnen.

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Thomas Fuchs

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