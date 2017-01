AES India, ein Tochterunternehmen der AES Corporation, und die Mitsubishi Corporation meldeten am 12.01.2017 eine Partnerschaft, um Indiens erstes netzgekoppeltes Großspeicher-System zu errichten. Es soll an das Stromnetz des Betreibers Tata Power Delhi Distribution Limited angeschlossen werden. Die Partner werden den "Advancion"-Energiespeicher mit 10 MW gemeinsam entwickeln und dessen Eigentümer sein. Er dient dem Spitzenlast-Management, soll die Systemflexibilität erhöhen und über 7 Millionen Kunden in der Region bedienen.

