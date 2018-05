Der Speicher mit dem Namen "Enspire ME" hat nach acht Monaten Bauzeit seinen Betrieb aufgenommen. Er soll Primärregelenergie liefern und die Abregelung von Windkraft-Anlagen verringern.Eneco hat sein Großspeicherprojekt in Schleswig-Holstein abgeschlossen. "EnspireME" habe eine Leistung von 48 Megawatt, eine Kapazität von mehr als 50 Megawattstunden und bestehe aus rund 10.000 Lithium-Ionen-Batterien, teilte das niederländische Unternehmen am Donnerstag mit. Es sei damit das größte, bislang in Europa realisierte Speicherprojekt. Der Speicher in Jardelund sei ausreichend groß, um etwa 5300 deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...