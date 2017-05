Patrick Linden (Rouvier Associés): Günstiges Wachstumsszenario

Die veröffentlichen Unternehmenszahlen für das erste Quartal, die überwiegend den Erwartungen entsprechen oder diese gar übertreffen, spiegeln wie schon zuvor eine deutliche Verbesserung der Wirtschaftsaktivität zum Jahresbeginn 2017 wider.

Die Nachfrage nach speziell entwickelten Chemieprodukten ist ein guter Indikator für die Wirtschaftsaktivität im Industriesektor. Vor diesem Hintergrund verzeichnete die BASF beim organischen Umsatzwachstum ein Plus von 8% gegenüber dem Vorjahresquartal (das wiederum 3% über dem im ersten Quartal 2015 zu verzeichnenden Wert lag). Die BASF profitiert insbesondere von einer stark anziehenden Entwicklung in Asien sowie von einer beständigeren Nachfrage in Europa und den USA.

Im Hinblick auf die Investitionsentwicklung verzeichnet Schneider Electric, dessen Geschäft stark mit dieser korreliert, ein organisches Wachstum von 3% (1% im ersten Quartal 2016), davon +2% in Nordamerika, +3% in Europa und +5% im Rest der Welt. Der Umsatz des Unternehmens im Industriesektor ist getragen von der Entwicklung in China um 5,5% gestiegen. In den USA hingegen war trotz der Umsatzerholung im Mineralölsektor kein merklicher Zuwachs zu verzeichnen. Im Bausektor lag der Umsatz aufgrund der positiven Entwicklung im amerikanischen Wohnungsbausektor und des Aufschwungs in Europa um 3,8% im Plus.

Zudem sind zwei weitere, allgemeinere Indikatoren zu nennen:- Der durch Kühne + Nagel (+4% im ersten Quartal ggü. +1% im Vorjahreszeitraum) angeführte Aufschwung in der Seefrachtbranche.- Die von Randstad veröffentlichte positive Entwicklung bei der Verrechnung im Zeitarbeitssektor: +6,4% je Arbeitstag (davon +1% in Nordamerika und +8% in Europa) gegenüber +5% im ersten Quartal 2016 (davon +3% in Nordamerika und +6% in Europa).

All diese Faktoren zeichnen ein Bild von einem Szenario, in dem der Neustart des Wirtschaftsmotors Schwellenländer und der Aufschwung in Europa, das sich noch in der Anfangsphase des Konjunkturzyklus befindet, die Nachfolge der Wirtschaftsentwicklung in den USA - wo der Zyklus bereits weiter fortgeschritten ist - antreten und so das weltweite Wachstum stützen werden. Dieses Szenario wirkt sich günstig auf die Aktienmärkte aus, die seit Jahresbeginn deutlich zugelegt haben: der MSCI World Net Index verzeichnete ein Plus von +4,6% und der MSCI Europe Net Index einen Zuwachs von sage und schreibe +7,7%.

Mit einem Wertzuwachs von +6,5% beim Teilfonds Rouvier Valeurs und +8,9% beim Teilfonds Rouvier Europe haben unsere Aktienfonds zum Monatsende April besser abgeschnitten als diese Referenzindizes. In einem weiterhin schwierigen Marktumfeld kommen dem Rouvier Valeurs seine auf Qualität ausgerichtete Strategie und seine Übergewichtung europäischer Titel zugute, während die strategische Ausrichtung des Rouvier Europe auf Unternehmen, die am stärksten von der sich verfestigenden Konjunkturerholung in Europa profitieren, weiterhin zur Alpha-Generierung beiträgt.

Der Rouvier u00c9volution verzeichnet in dem aktuell wenig volatilen Marktumfeld, in dem sich seine Absicherungsstrategie zusätzlich nachteilig auswirkt, dennoch einen Wertzuwachs von 3,7%. Dem Rouvier Patrimoine beschert die positive Entwicklung seines Aktienanteils, die bewusst weiterhin bei 18% belassen wurde, einen Wertzuwachs von 1,2%.