Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1798 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Auch gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro am Freitag-Morgen zu. Die Gemeinschaftswährung geht am Mittag bei 1,1666 CHF um. Der US-Dollar erzielte zum Franken ebenfalls leichte Gewinne. Am Mittag kostet der Dollar 0,9888 ...

