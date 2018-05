Frankfurt/London - Der Euro hat sich am Mittwoch etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt und ist über 1,16 US-Dollar gestiegen und hat sich oberhalb von 1,15 Franken stabilisiert. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1636 Dollar. Im frühen Handel hatte er knapp über der Marke von 1,15 Dollar notiert.

Zum Franken hat der Euro sich auf aktuell 1,1523 vorgearbeitet, nachdem er in der Nacht noch kurzzeitig unter die 1,14er Marke gefallen war. Bei der Commerzbank gehen die Devisenexperten davon aus, dass die jüngste Aufwertung des Franken bei der SNB zwar für eine erhöhte Aufmerksamkeit sorgen werde. Allerdings rechnen sie erst ab Kursen in Richtung 1,10 und tiefer damit, dass die Währungshüter wieder verstärkt am Devisenmarkt intervenieren. Am Dienstag hatte die politische Krise in Italien den Euro gegenüber dem Dollar auf den tiefsten Stand seit Juli ...

