Mit der Produktion in Mexiko bedient Clariant den globalen Markt und insbesondere die Märkte in Nord- und Lateinamerika. Die Investition belief sich in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionenbetrags in Schweizer Franken. Das Expansionsprojekt in Coatzacoalcos wurde nach etwa zwei Jahren fertiggestellt. Der Zeit- und Budgetplan wurden eingehalten, und es kam dabei zu keinen Zwischenfällen. ...

