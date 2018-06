Muttenz - Das Spezialchemieunternehmen Clariant hat zwei neue Additivanlagen am chinesischen Standort Zhenjiang eröffnet. Damit sei eine im letzten Jahr angekündigte Investition in Höhe von mehreren Millionen Schweizer Franken abgeschlossen und das Additivgeschäft von Clariant in China auf Kurs, um sein Angebot an kundenspezifischen High-End-Lösungen für die Kunststoff-, Beschichtungs- und Druckfarbenindustrie weiter auszubauen, teilt das Unternehmen ...

