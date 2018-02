Händler nannten den auf breiter Front festeren US-Dollar als Grund. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2292 Dollar und damit gut einen Cent weniger als im Tageshoch am Morgen. Zum Franken kostet der Euro am Nachmittag 1,1598 CHF und damit weniger als die 1,1609 am Mittag. Der US-Dollar stieg im Tagesverlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...