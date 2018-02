Liebe Leser,

gute Nachrichten müssen nicht immer zu steigenden Kursen in den Wochen danach führen. Ein Beispiel dafür war zuletzt die Südzucker-Aktie. Schließlich hatten die Mannheimer am 11. Januar 2018 mitgeteilt, die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr (2017/2018) anzuheben. Statt bisher 6,7 bis 7,0 Mrd. Euro Umsatz in dem Geschäftsjahr sollen es nun 6,9 bis 7,1 Mrd. Euro werden. Für das darin enthaltene Segment "CropEnergies" wurde die Umsatz-Bandbreite mit 800 bis 840 Mio. ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...