Eduardo Mollo Cunha (Eyb & Wallwitz): Reporting Februar 2018

ttttttttPhaidros Funds Fallen Angels Der PHAIDROS FUNDS FALLEN ANGELS verlor je nach Anteilsklasse zwischen -0,87% und -0,94%. Im Februar legten die Risikoaufschläge für Hochzinsanleihen mit über 30 Basispunkten so stark zu wie seit September 2017 nicht mehr. Investoren werden zunehmend risikobewusster und neigen schneller zu Gewinnmitnahmen, als dies in den letzten Monaten zu beobachten war. Für schlechtere Stimmung sorgten außerdem die Aktienmärkte, die wieder einmal einen mittlerweile wieder zum Teil aufgeholten Kursrückgang von über 10% zu verkraften hatten. Paradoxerweise konnten hiervon wiederum Staatsanleihen profitieren, deren Renditeanstieg über die letzten Monate gerne als Hauptschuldiger für die Turbulenzen an den Aktienmärkten herhalten muss. Unsere grundsätzliche Einschätzung hat sich aber nicht verändert. Solange die Ausfallraten aufgrund der starken Konjunktur niedrig bleiben, behalten Hochzinspapiere ihre Attraktivität gegenüber den anderen Anleihesegmenten. Auch hat sich unsere höhere Liquiditätsquote von knapp 10% infolge von noch nicht investierten Mittelzuflüssen ausgezahlt. Im Februar haben wir die Portfoliozusammensetzung unverändert gelassen. Der Anteil der Finanztitel liegt weiterhin bei gut 21% und entspricht damit in etwa dem der Konsumwerte. Anleihen aus der Telekommunikationsbranche haben eine Gewichtung von 17%. Die Durchschnittsrendite ist leicht gestiegen und liegt aktuell bei 3%. Wie geht es nun weiter? Die Phase erhöhter Schwankungen und verstärkter Gewinnmitnahmen könnte noch einige Zeit anhalten, bietet aber auch Opportunitäten, die wir nach einer gewissen Marktberuhigung auch zu selektiven Zukäufen nutzen wollen. Phaidros Fallen Angels MS Peer Group* Return Vola Return Vola 5J p.a. 5,0 2,5 3,1 4,4 3J p.a. 4,0 2,9 2,6 4,5 1J 5,0 1,9 1,9 1,9 YTD -0,5 - -0,6 - * Morningstar Kategorie Global High Yield Bond EUR-Hedged