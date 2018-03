Der Euro hat sich am Mittwoch im späten europäischen Handel etwas schwächer gezeigt. Gegen 16.45 Uhr notierte der Euro bei 1,2360 US-Dollar. Unter Druck geriet der Euro nach Äußerungen von EZB-Präsident Mario Draghi. Er hatte am Morgen in einer Rede in Frankfurt erneut keine schnelle Straffung der bisher sehr lockeren Geldpolitik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...