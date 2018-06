Frankfurt - Der Euro ist am Montag vor allem gegenüber dem US-Dollar etwas gefallen. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1582 US-Dollar. Am Freitag war er noch über 1,16 Dollar gestiegen.

Zum Franken steht die Gemeinschaftswährung mit aktuell 1,1550 Franken ebenfalls etwas tiefer als noch am Freitagabend. Der US-Dollar macht dagegen zum Franken etwas Boden gut und kostet zeitgleich 0,9974 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...