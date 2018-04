Liebe Leser, Daimler konnte in der abgelaufenen Woche wichtige Signale für einen neuerlichen Durchbruch nach oben setzen. Der Wert ist jetzt in der Lage, den charttechnischen Aufwärtstrend wieder aufzunehmen, so die Annahme von Chartanalysten. Dabei könne die Aktie auch frühere Zwischenhochs angreifen, die mindestens 15 % über den bisherigen Kursen liegen. Insofern gilt es, die Werte jetzt anzusehen. Konkret: Die Aktie hat innerhalb einer Woche nun unter dem Strich ein Ergebnis von -/-0 % geschafft. ... (Frank Holbaum)

